我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中東情勢較預期克制 油價大跌7% 道指上漲374點

喜歡老房子？新澤西州四個歷史小鎮讓你盡情欣賞

陳水扁女兒台中豪宅掛售12年 最終虧「這個數」賣出

記者黃寅／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「聯聚方庭大廈」位在市政路和惠中路口的七期精華區。記者黃寅／攝影
「聯聚方庭大廈」位在市政路和惠中路口的七期精華區。記者黃寅／攝影

前總統陳水扁女兒陳幸妤位於台中市七期的豪宅，在掛售長達12年後，最近終以8500萬元（新台幣，約合287萬美元）賣出。據了解，新屋主經過12年還能以低於原價250萬元（約合8.44萬美元）價格入手，一般認為十分划算，而屋主陳幸妤以長時間持有，預估虧損約800萬（約合27萬美元）至1000萬元（約合33.75萬美元）。

對於為何求售這麼久才得以成交？非該案房仲沈政興表示，主要因為陳幸妤是名人，接手者會害怕曝光，並引起外界臆測。

這棟豪宅位在「聯聚方庭大廈」接近頂樓的合併戶，面積167.3坪，屋齡14年，地點在市政路和惠中路口的七期精華區，隔一條馬路就是五星級的台中日月千禧酒店。2012年陳幸妤以自己與小孩名義，以8750萬元（約合295.34萬美元）入手，一直維持毛胚屋。

「聯聚方庭大廈」政商名流薈萃，據了解買方是具有花蓮民宿起家及營建背景的商界女性，同時也是該豪宅大樓的住戶。她以現金買入，沒有貸款。陳幸妤2013年開始掛網求售，初始開價高達1.18億元（約合398.29萬美元），經過5次降價調整，最終以低於購入價的金額賠售。

沈政興說，除了新屋主本身有自住需求，七期市政路明年有國際飯店進駐，且市政路打通延伸，往來台中工業區和中科都更為方便，都讓外界看好七期仍具發展性。

貸款 陳水扁

上一則

失智症新藥問世 台婦花150萬第1例施打：延緩退化值得

延伸閱讀

城鎮傳真／佛州西棕櫚灘 海景豪宅弄潮兒

城鎮傳真／佛州西棕櫚灘 海景豪宅弄潮兒
一年電費40萬、800萬蘭博基尼掛牆......中網紅炫豪宅被禁言

一年電費40萬、800萬蘭博基尼掛牆......中網紅炫豪宅被禁言
全美掛牌價最高豪宅榜加州有3棟 橙縣萊昂莊園1.25億最貴

全美掛牌價最高豪宅榜加州有3棟 橙縣萊昂莊園1.25億最貴
長島華裔夫婦豪宅失蹤 FBI介入調查

長島華裔夫婦豪宅失蹤 FBI介入調查

熱門新聞

因持有大陸定居證，遭廢除台灣身分的福建台籍教師張立齊， 情緒激動地下跪，表示「很想跟我阿嬤說，我現在有能力賺錢了，也算有點出息了，但爸媽卻已經看不到了」。（影片截圖）

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

2025-06-20 10:59
林芳郁（右）曾任三大醫學中心院長，終結台大紅包文化、催生緊急救護EMI體系、進行許多醫療革新。（本報資料照片）

名醫夫妻面對失智…他失蹤遊走譫妄 她最終接受現實

2025-06-19 02:26
林芳郁（右）和林靜芸（左）是國內知名的醫師夫妻檔。林芳郁退休後罹患失智症，林靜芸決定牽著他的手，寫書分享照顧經驗。本報資料照片

台心臟名醫林芳郁失智5年 整形名醫妻林靜芸寫「情」書

2025-06-18 16:35
五億高中生案今天民事判決婚姻無效，家屬委任律師（中）說不便表示意見。（記者黃仲裕／攝影）

台5億高中生案判婚姻無效 夏男入獄恐拿不到遺產

2025-06-18 09:04
士林地院。(本報系資料照)

不滿被性騷沒道歉...她朝健身教練吐口水 下場慘了

2025-06-21 11:52
下黨的木拱廊橋「鸞峰橋」，是古代建築藝術的結晶之一，目前正被大陸閩浙兩省合作申請登錄為聯合國世界物質文化遺產。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九深入福建山村 縣委書記當面說：壓力很大

2025-06-17 17:43

超人氣

更多 >
減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪

減肥不必汗流浹背 她降低運動強度卻燃燒更多脂肪
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
3星座錢包「顧緊緊」 金牛只買好貨、他金錢判斷如AI精準

3星座錢包「顧緊緊」 金牛只買好貨、他金錢判斷如AI精準
車頭燈愈來愈亮 干擾對向駕駛無法管？

車頭燈愈來愈亮 干擾對向駕駛無法管？
最高可折1.5萬元 這6款SUV預料今夏大降價

最高可折1.5萬元 這6款SUV預料今夏大降價