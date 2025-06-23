台鐵漲價…通勤月票年虧損將達3.8億 中央補貼恐淪財政黑洞

台鐵票價23日調漲，中央補貼TPASS的金額也跟著提高，外界憂TPASS恐淪為「財政黑洞」。(記者林俊良／攝影)

凍漲30年的台鐵 票價今天調漲，交通部強調，使用TPASS通勤月票旅客完全不受影響，但票價上漲，中央實際補貼金額也跟著提高，估每年TPASS票收差額達3.81億元(台幣，下同，約1287萬美元)，外界憂TPASS恐淪為「財政黑洞」；學者呼籲，交通部須針對外部效益及財務收益做更精細的分析。

台鐵票價今起調漲，平均漲幅26.8%，票價漲幅費率採遞遠遞減計算，台北至花蓮自強號票價，從440元漲至583元，台北至台東自強號票價從783元漲至936元，台北至高雄自強號從843元漲到994元，台北至台中自強號從375元漲到500元；區間車部分，台北至基隆從41元漲至62元，台北至新竹從114元漲至163元。

交通部強調，使用TPASS通勤月票旅客完全不受影響，短程旅客不受影響、中程價格仍保有競爭力、長程遞遠遞減降低漲幅，但TPASS採中央與地方共同補助機制，票價一旦上漲，中央實際補貼金額也跟著提高。

此外，考量0403地震 重創花東鐵公路路廊，行政院指示、交通部宣布給予花東優惠措施，從原先規畫的3至5倍，提高至5至8倍，其預算也從預算也從8000萬暴增至1.46億元。

外界憂心交通部將面臨更大的財政壓力，TPASS恐淪為「財政黑洞」，成大交通管理科學系教授鄭永祥說，肯定TPASS通勤月票是對的政策，疫後需花時間讓民眾重新養成搭乘公共運輸的習慣，並嘗試吸引更多民眾不再使用個人運具。

但鄭永祥也坦言，若沒有成本控管與營運改革，補貼金額可能會再上升，TPASS永續問題也要思考，需要讓公共運輸的使用頻率更加密集，並做好最後一哩路的接駁。

鄭永祥說，目前大眾運輸缺司機、缺人力，導致服務未到位，TPASS政策後續要觀察的不僅是財務收益，還要看外部效益，若還能吸引更多使用私有運具的民眾改搭公共運輸，就能同時減緩交通噪音及空氣汙染 ，這就是外部效益，因此呼籲交通部需做更細緻的分析。