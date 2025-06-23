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培育外科新血…林芳郁基金會成立 盼力挽醫界「直美潮」

台灣新聞組／台北23日電
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醫師林靜芸22日宣布成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，盼推動外科醫學人才培育，數十位台灣醫界重量級人士齊聚一堂。(記者葉信菉／攝影)
醫師林靜芸22日宣布成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，盼推動外科醫學人才培育，數十位台灣醫界重量級人士齊聚一堂。(記者葉信菉／攝影)

曾任衛生署長（現為衛福部）、三家醫學中心院長，林芳郁被喻為醫界傳奇，退休後失智，妻子林靜芸昨在新書「謝謝你留下來陪我」發表會說，「生病，沒有對不起誰。失智，沒有什麼不能說的」，另宣布成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，協助年輕外科醫師出國進修。

近年來，台灣醫界吹起「直美潮」，年輕醫師在完成「學士後醫學訓練」（PGY）後，放棄專科醫師訓練，直接至醫美診所任職。對此，林靜芸相當感慨，她說，這在當年是一件難以想像的事，必須改變現況，除了健保制度改革之外，還需企業與民間力量積極參與，以協助年輕醫師扎根困難科別，共同守住醫療防線。

為了募款，時任台北榮總院長的林芳郁可是煞費苦心，林靜芸透露，為了鼓勵年輕醫師出國進修，她與夫婿在一場餐會上，齊心灌醉企業家尹衍樑，希望他願意捐款。當時微醺的尹衍樑得知這對夫妻名醫的用意後，直呼「為了這種事，你們不用特地灌醉我」，一口氣答應，捐出新台幣2億多元。

成功募款，讓北榮上百名年輕醫師出國進修，造就許多人才。林靜芸表示，林芳郁退休後念茲在茲，希望也能為母校台大外科募款，但五年前身體出現狀況，現在她要幫另一半完成心願，在台大外科成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，協助外科醫師養成教育。

台大醫院外科部主任陳晉興表示，雖然台大醫院資源豐富，但經費分配上非常公平，將錢用在刀口上，相較之下，外科、小兒科、內科、外科、婦產科、兒科和急診科等，顯得弱勢。以外科為例，每年一百多名住院醫師中，僅十人有機會出國進修，其餘只能在醫院辛勤值班、累積經驗。

「老師生病了，仍用另一種方式幫助後進。」陳晉興說，老師、師母出版新書、成立基金會，對外募款，讓年輕世代外科醫師有機會參與國外最新臨床研究，令人銘感五內。

台大醫院心臟血管外科主任虞希禹為林芳郁的嫡傳弟子，他表示，當前外科人力短缺、後繼無人，透過基金會運做，讓更多年輕醫師得以出國進修，學習新技術，無疑將為外科這個領域注入希望，讓所有外科的學長與後輩們感到欣慰與鼓舞。

虞希禹表示，林芳郁老師「外圓內方」，無微不至地照顧每一個病人，不放過每一個細節，開刀過程一針一針慢慢縫，一次好好做，勝過後續開刀補強；術後總以溫柔聲音鼓勵病人，習慣在患者耳邊說著「手術很成功，你一定能很快恢復」，儘管病人不見得聽得到，但他總是這樣做。

聯合報社長游美月表示，台灣邁入高齡社會，誠如書中寫的「漸漸地，我們每個人不是照顧者就是被照顧者」，林靜芸醫師現身說法，既勇敢且正面的示範。透過林芳郁基金會的成立，讓社會大眾瞭解，即使林醫師失智，仍對社會和醫界有貢獻。聯合報很榮幸參與出版這本書，與林靜芸醫師一起把售書版稅所得捐給林芳郁基金會，為台灣外科醫師的永續培養，略盡棉薄；聯合報也將持續關懷，並倡議失智症的防護安全網，和國人齊心推動一個失智友善的社會環境。

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