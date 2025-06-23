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林芳郁兒：成立基金會是家族歷史性的一天 永遠以父為榮

記者沈能元／台北23日電
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名醫林芳郁罹患失智症，妻子林靜芸（左）22日在兒子林之晨（右）陪同下，舉辦新書「謝謝你留下來陪我」發表會，分享照顧歷程。(記者葉信菉／攝影)
名醫林芳郁罹患失智症，妻子林靜芸（左）22日在兒子林之晨（右）陪同下，舉辦新書「謝謝你留下來陪我」發表會，分享照顧歷程。(記者葉信菉／攝影)

曾任三家醫學中心院長及衛生署長，林芳郁醫師退休後，開始與疾病搏鬥。他的另一半、台灣第一位女外科醫師同時也是知名的整形醫師林靜芸，由名醫變身照顧者。林靜芸昨天在兒子林之晨及親友故舊的陪伴下，宣布成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，協助外科醫師養成教育及進修。

同時林靜芸也發表「謝謝你留下來陪我」新書，說明她的恩愛伴侶林芳郁罹患失智症。希望以兩人作為醫界老兵的身分，及親身的經歷，讓國人更瞭解失智症，並為照顧者帶去鼓勵與祝福。

林芳郁兒子林之晨，目前擔任台灣大哥大總經理。他今天於臉書發文表示，昨天對家族是歷史性的一天，並表示，昨天活動最大領悟，就是他與父親在不一樣領域，但努力做對的事，努力為台灣奉獻，努力幫助下一代的心，其實一模一樣，他說：「爸爸，你是我的英雄，我永遠以你為榮！」

以下是林之晨臉書全文：

昨天對我們家來說是歷史性的一天，我們為父親籌備已久的「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，終於在昨天正式舉行成立儀式，同場也發表了母親與淑惠洪（聯合報健康事業部策略長） 花了大半年合著的「謝謝你留下來陪我」新書。

父親罹患失智 5、6 年，初期快速惡化，媽媽組織我們成為照護團隊，持續用心照顧爸爸，過去一年來病情開始穩定，這半年還看到改善，母親決定出書分享心路歷程，為其他長照家庭帶來陽光。

另一方面，台灣醫療體系正經歷艱困時期，尤其是所謂五大皆空的內、外、婦、兒、急診科，幾乎收不到住院醫師。沒有今日的住院醫師，就沒有未來的主治醫師。爸媽都是出身台大外科，我們決定傾家族之力，在台大外科以父親之名成立基金會，資助年輕醫師出國開會、進修等費用，希望為爸媽養成更多優秀的後輩。

活動上除了媽媽與淑惠金句滿滿的對談，也要感謝父親在衛生署長、台大、榮總、亞東院長任內培養的人才，石崇良署長、吳明賢院長、陳威明院長、邱冠明院長等，都特地前來分享父親當年的事蹟，讓我又更加認識我的爸爸。

昨天活動的最大領悟，是原來我與父親只是在不一樣的領域，但努力做對的事，努力為台灣奉獻，努力幫助下一代的心，其實是跟他一模一樣的。爸爸，你是我的英雄，我永遠以你為榮！

謝謝你留下來陪我／林靜芸：長照也有陽光 不見得是悲歌

https://udn.com/news/story/7266/8823214

台大 失智症 長照

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