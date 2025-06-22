我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

章子怡「醬園弄」首映 口碑兩極 她的演技最受質疑

川普派「空中幽靈」炸伊朗 21億元B-2戰機曝光

短照服務去年申請暴增279% 縣市經費告急

記者葉冠妤、陳雨鑫、吳淑玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣邁入高齡社會，長照家庭也愈來愈多，喘息需求大增。（示意圖／本報資料照片）
台灣邁入高齡社會，長照家庭也愈來愈多，喘息需求大增。（示意圖／本報資料照片）

台灣邁入高齡社會，長照家庭也愈來愈多，為減輕家庭照顧者壓力，並兼顧外籍看護工休假權益，現行有擴大喘息、短期照顧等兩種喘息服務，不過近年來喘息需求高，部分縣市短照申請案量大增，其中台南市短照服務經費5月即已用罄，暫停申請，引發家屬恐慌，擔憂無法再申請。

對此，台南市政府社會局表示，台南去年申請短照服務有1.2萬多人，今年5月增加至2萬人，導致原本核定的補助款不足，已提報追加預算。勞動部則說，上周已發文同意台南市政府增加預算。

為強化外籍看護休假權益，只要符合長照等級第2級至第8級並聘有外看者，除「聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計畫」，還可申請「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務」，兩者累計可達1年52天。

根據勞動部統計，短照服務開辦首年、2023年，服務人次僅14.7萬人次，去年增至55.8萬人次，增幅279.6%。今年截至4月，服務36.2萬人次，等於光今年前4個月人次，就已達去年的三分之二。

不只短照服務使用人次大幅增加，截至去年11月，擴大喘息服務人次達約106萬人次，與前年同期約83萬人次相比，服務人次也成長約27%。

由於短照服務申請人次猛爆性成長，勞動部編列的就安基金預算也不斷增加，去年預算1.9億元，今年2.8億元，明年編列5.6億元，預算直接翻倍。

勞動部勞動力發展署管理組長蘇裕國說，因各縣市短照服務使用狀況不同，今年初已盤點各縣市預估新增經費，將視各縣市執行情形調整經費，不會讓短照服務停止。

衛福部長照司副司長吳希文表示，長照2.0提供照顧及專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務、喘息服務等4項補助，申請人數皆在成長。

他解釋，聘僱外看的家庭申請長照，唯一受到限制的是申請「照顧及專業服務」，但如果外看不幸逃逸，或等待外看轉移期間，被視為「尚未聘僱外籍看護」，該期間仍可申請「照顧及專業服務」項目中的專業服務。

不過，因應未來使用外籍看護的人數即將增加，衛福部日前公告自9月起，即使有聘僱外籍看護，也能申請「照顧及專業服務」，開放照顧家庭可使用社區日照及家庭托顧服務屬一對多社區照顧服務。

長照

上一則

離島第1個 東引獲國際慢城認證

下一則

詐團將贓款兌換黃金製成「門擋」 空運柬、越估逾300公斤

延伸閱讀

職場霸凌又濫用就業安定基金 勞動部遭糾正

職場霸凌又濫用就業安定基金 勞動部遭糾正
長照3.0明年上路 年輕型失智納給付 4服務9月先開跑

長照3.0明年上路 年輕型失智納給付 4服務9月先開跑

台逾80歲「免巴氏量表」可聘外籍看護 勞動部：7月底上路

台逾80歲「免巴氏量表」可聘外籍看護 勞動部：7月底上路
關稅戰衝擊 台無薪假人數倍增 勞動基金4月虧1349億

關稅戰衝擊 台無薪假人數倍增 勞動基金4月虧1349億

熱門新聞

因持有大陸定居證，遭廢除台灣身分的福建台籍教師張立齊， 情緒激動地下跪，表示「很想跟我阿嬤說，我現在有能力賺錢了，也算有點出息了，但爸媽卻已經看不到了」。（影片截圖）

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

2025-06-20 10:59
館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
林芳郁（右）曾任三大醫學中心院長，終結台大紅包文化、催生緊急救護EMI體系、進行許多醫療革新。（本報資料照片）

名醫夫妻面對失智…他失蹤遊走譫妄 她最終接受現實

2025-06-19 02:26
林芳郁（右）和林靜芸（左）是國內知名的醫師夫妻檔。林芳郁退休後罹患失智症，林靜芸決定牽著他的手，寫書分享照顧經驗。本報資料照片

台心臟名醫林芳郁失智5年 整形名醫妻林靜芸寫「情」書

2025-06-18 16:35
新北市王姓男子假扮「關主」、「主辦單位」雙重身分騙女網友挑戰30天性交60次，成功可獲600萬元獎金，新北地院依詐欺得利罪判刑1年10月。示意圖／Ingimage

騙女網友挑戰30天性交60次可獲高額獎金 男遭判1年10月

2025-06-14 12:25
前總統馬英九（右）16日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌（左）陪同下參觀廈門航空。（記者廖士鋒／攝影）

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

2025-06-16 10:38

超人氣

更多 >
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退
汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡

汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡
美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線