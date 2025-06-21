黑白集／台灣少年車手多 誰助長「詐騙王國」茁壯？

警政署公布驚悚統計：去年青少年犯罪達4.7萬人次，其中少年犯罪約1萬人，多數集中在詐欺，有7成5是擔任「車手」。這也揭開了台灣成為詐騙王國的奧秘：勇敢犧牲下一代人的前景，正是詐騙產業生生不息的動力所在。

招攬未成年擔任詐騙車手，利用他們開人頭帳戶，絕對是「本輕利重」的生意。萬一被警方抓到，只能當成「小賊」送去行政輔導，很難判刑，甚至無法循線追出詐騙源頭。一個被抓，詐團再派另一個少年替補，人頭永遠用不完。檢察官出身的藍委吳宗憲形容，少年車手就像「免洗筷」一樣，用完即棄，受害者只會越來越多。

民進黨 對付詐騙問題，態度一向很奇葩。過去詐團將基地設在東南亞 ，遭破獲時，蔡政府會奮力與中共 「搶人」，強將詐欺犯帶回台灣，然後再輕輕縱放。久而久之，警方連車手都懶得抓了，改在銀行苦勸受害者別上當。近幾年有了少年車手當擋箭牌，詐團如獲生力軍，詐騙手法日新月異，全拜政府無能之賜。

依「少年事件處理法」，擔任車手被抓，少年法庭多半會裁定由社工輔導感化。但有些社工輔導完畢，少年轉身又回到幫派。更荒謬的是，行政院這兩天更修法放寬「少處法」，只要3年不再犯罪，就可塗銷前科。如此睜隻眼、閉隻眼，是在幫誰茁壯？