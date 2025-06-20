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裁罰中火「屬地方自治」 台中府勝訴 環境部將上訴

台灣新聞組／綜合20日電
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台中市環保局2019年間發現中火生煤使用量超過許可量上限，以違反空污法三度裁罰台電1800萬元，環境部2020年撤銷環保局裁罰圖為為台電台中電廠。（記者趙容萱／攝影）
台中市環保局2019年間發現中火生煤使用量超過許可量上限，以違反空污法三度裁罰台電1800萬元，環境部2020年撤銷環保局裁罰圖為為台電台中電廠。（記者趙容萱／攝影）

台中市政府以台中發電廠總生煤使用量逾1104萬公噸，且限期改善未果，三度裁罰台灣電力公司共1800萬元(台幣，下同，約60.8萬美元），環保署（現為環境部）認為裁罰處分違法而撤銷，台中環保局不服，提行政訴訟，台北高等行政法院昨判台中環保局勝訴，撤銷環境部處分，可上訴。

環境部稱，尊重原審法院判決，但本件行政訴訟尚未確定，環境部的撤銷處分，仍然有效將依法提起上訴。台電則說，法院是針對環境部撤銷處分「程序」面向，認為應由行政院依照地方制度法處理，因而撤銷環境部原處分及訴願決定，不代表法院認為台中市府合法。

中市環保局長陳宏益說，判決可知台中市政府要求中火減煤確有理由，請中央顧及中南部人民健康，落實能源分散與檢討能源政策，訂定中火自今年起逐年減煤、減汙及減碳之目標，共同守護人民安全健康的居住環境。

中火先前經台中環保局許可設置固定汙染源、鍋爐發電程序共十組，台中環保局2019年11月29日派員稽查固定空氣汙染源時，發現中火自2010年1月26日至10月28日，總生煤使用量為1110萬2718公噸，超過1104萬公噸許可量上限，認為違反空氣汙染防制法，同年12月3日開罰300萬元，並限期改善。

市府事後查核發現中火燃煤仍超標，同年12月14日再開出600萬元罰單，限期改善；市府12月23日複查，發現鍋爐發電程序仍持續使用生煤，未完成改善，第三度裁處罰鍰900萬元。

中火不服三件裁罰處分，向台中市府提訴願，第一件300萬元處分被駁回，中火再向台中高等行政法院提行政訴訟，案件被裁定停審中；至於600萬及900萬處分，台中市府尚未作決定。

環境部以上級機關地位，認為中火生煤使用量未超過許可證應記載內容，沒有違反空汙法，台中環保局裁罰處分違法，於2020年2月25日撤銷台中環保局三項裁罰，台中環保局提訴願被不受理，再提行政訴訟救濟。

北高行認為，空汙防制是環境保護重要項目，因各地方地理環境、自然條件、社會發展狀況產業結構等都不同，因此環境保護事項有因地制宜必要，空汙防制為台中市地方自治範疇，台中環保局裁處中火罰鍰並廢止許可證，屬地方自治事項。

判決指出，縱使認為台中環保局辦理空汙防制屬委辦事項而非自治事項，參酌地方制度法規定，仍應報行政院予以撤銷、變更、廢止或停止執行，而不是由環境部自行撤銷，認為環境部撤銷台中環保局處分有違誤，判決台中環保局勝訴。

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