高雄大樹光電板「鬼剃頭」 高市府護航 居民憂滅村

高雄大樹和山里山上51公頃山坡地開發光電場，第一期工程已經完成光電板施作，黃色區塊尚未施工，案場距離聚落僅100公尺。（記者劉學聖／攝影）

高雄大樹居民最近沉痛陳情，鄉內和山里一塊51公頃的山坡地被開發為光電場，黑色光電板吞噬原有綠色山林，還有大片山坡被剷得寸草不留，黃土裸露。居民指控，廠商未依規定施工及水土保持，颱風一來，當地可能像小林村一樣遭到「滅村」。

比對「和山光電場」開發前後的空照圖，即不難理解鄉民的憂慮。原本山坡地上林木綠意盎然，如今卻被黑色光電板所取代；其間，四處突兀地裸露著黃土，一路進逼民眾居住的社區。這幅「鬼剃頭」般的山坡景象，直接戳破了一個事實：原來「綠能 」不綠，號稱「清潔能源」的太陽能光電，一旦流為胡亂開發，對環境和水土皆構成嚴重破壞。

和山里居民的「滅村」之憂，並非無的放矢。最近一次南部豪雨，已讓附近的「滯洪池」完全塞滿土石，可見坡地裸露沖刷之嚴重。那麼，下次大雨再來，山坡上沖刷下來的泥水土石，不直接灌進居民家中，難道還有其他去處嗎？鄉民曾多次陳情無效，這回找了國民黨 立委柯志恩來現場勘查，總算讓光電業者的惡行曝光。如此一來，也逼得高雄市長陳其邁不得不接招表態，震怒要求能源署撤銷該業者的營運許可，終止開發。

高雄市府的反應看似「從善如流」，但細究其過程，實情卻非如此。事實上，在此之前，居民即一再檢舉光電業者的開發違規。高雄市府屢屢稽查，曾六度就業者未依水土保持計畫施工開罰，總計裁罰台幣90萬元。試想，對比光電場案的龐大利益，如此輕微的罰款不過「九牛之一毛」，會有什麼嚇阻或糾正作用？說穿了，市府六度輕罰不過是在變相護航，展現行政上的虛應故事。正因為如此，業者根本不以為意，始終沒有改善的意願。

深一層看，和山光電場的山坡鬼剃頭案，並不只是一個尋常的「我放水，你惡搞」的行政怠惰事件而已。本質上看，這是一個被「過度美化」的中央政策，由於頂著「發展綠電」的神聖光環，所以地方政府護航也罷、力挺也罷，或只能在行政上睜一隻眼、閉一隻眼，都必須讓這個「綠電萬歲」的神話完美無瑕地傳說下去。為此，剃光頭的山坡、亂竄的土石流、高漲的民怨，都必須假裝看不見。

這個光電場的開發過程，還充斥著種種不可思議的故事。例如，第一，依規定，開發面積達15公頃以上，或累計裝置容量達兩萬瓩以上，都需進行環評。和山光電場的開發面積是51公頃，裝置容量達七萬瓩，卻打著「舊案」之名，從未作過任何環評。第二，依規定，光電場距離民宅應保持500公尺以上距離；實際施工後，卻僅剩100公尺。第三，業者不僅濫挖光電場開發區，也在「不准開發區」大肆開挖，因而造成山坡裸露及土石嚴重流失，乃至危及附近居民的生活環境。

人們可以接受綠電的售價較高，是因為它利用自然的風、光資源，能減少排碳，因此對環境更為「友善」。然而，近年南部許多光電場不斷傳出濫挖濫砍，除大舉砍伐原生樹林，甚至填平原有埤塘改建光電板。這種種作為，其實都是以破壞生態環境為代價，只為方便業者發電牟利。如此一來，人們不僅為綠能付出更高的電費 ，台灣更在犧牲寶貴的環境及水土。從這個角度看，破壞環境的綠能，真配得上這個「綠」字嗎？

和山光電場的地權屬於台灣自來水公司，台水為了資產活化及搶搭綠能列車，將土地分租給業者發電，未料引來這場水土破壞的災難。錯誤的政策，真的比貪瀆更可怕！