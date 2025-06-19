台逾80歲「免巴氏量表」可聘外籍看護 勞動部：7月底上路

勞動部擬開放80歲以上長者免巴氏量表評估即可聘外籍看護，7月底上路；示意圖。(記者季相儒／攝影)

立法院去年底修法開放80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症 二期以上者免巴氏量表評估即可聘外籍看護。勞動部長洪申翰昨重申，預計7月底上路，將採重症、一般案件分流。勞動部官員表示，現行申請流程約三個月，新制上路後，預估輕症申請者將增加10萬人。

勞動部昨於立法院衛環委員會進行「營造友善職場育兒環境，落實照顧不離職政策規劃」專題報告。關於80歲免評聘雇看護移工上路時程，洪申翰會前受訪說，目前陸續聽聞看護工有「棄重擇輕」的狀況，對重症家庭造成影響，勞動部希望能提出相關配套，降低對重症家庭的衝擊。他表示，目前正在進行跨部會協調，包括引進流程、人力、系統、法制作業，預計7月底上路。

勞動部勞動力發展署管理組長蘇裕國補充，將區分重症、一般案件，流程與時效會有差異性，現行申請流程約三個月，新制上路後，預估健康、亞健康的輕症申請者將增加10萬人，重症申請時間會維持三個月或縮短。

外界多次呼籲，應檢討擴大多元免評適用範圍，包括一定期間內曾有聘雇紀錄者、經醫療認定屬不可逆轉之特殊病症、或居住偏遠地區醫療評估資源不足等情形，也應一體適用多元免評。

對此，蘇裕國表示，此次也將擴大多元免評，擬新增三類對象，包括曾經醫療機構認定，且一年內曾聘外看或中階看護；曾經醫療機構評估有全日照顧需要，且開立符合全癱、需24小時使用呼吸器或維生設備、植物人相關證明；經醫療機構評估有全日照顧需要，且巴氏量表零分者，曾申請重新召募或曾聘僱外看，現申請聘僱中階。

蘇裕國解釋，這與80歲免評無關，而是針對原本就符合資格的申請者，只要有嚴重病症證明，不必再跑一趟醫院做評估。

台灣失能者家庭暨看護雇主協會理事長張姮燕則反駁洪申翰說法，她強調，棄重擇輕的現象一直都有，跟80歲免評政策一點關係都沒有。她認為可以分流，但必須有效率，不該讓有需求的家庭苦等，也建議減輕巴氏量表申請者的就業安定費，一般案件者擇維持2000元台幣。