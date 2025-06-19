我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

台逾80歲「免巴氏量表」可聘外籍看護 勞動部：7月底上路

記者葉冠妤／台北19日電
勞動部擬開放80歲以上長者免巴氏量表評估即可聘外籍看護，7月底上路；示意圖。(記者季相儒／攝影)
勞動部擬開放80歲以上長者免巴氏量表評估即可聘外籍看護，7月底上路；示意圖。(記者季相儒／攝影)

立法院去年底修法開放80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估即可聘外籍看護。勞動部長洪申翰昨重申，預計7月底上路，將採重症、一般案件分流。勞動部官員表示，現行申請流程約三個月，新制上路後，預估輕症申請者將增加10萬人。

勞動部昨於立法院衛環委員會進行「營造友善職場育兒環境，落實照顧不離職政策規劃」專題報告。關於80歲免評聘雇看護移工上路時程，洪申翰會前受訪說，目前陸續聽聞看護工有「棄重擇輕」的狀況，對重症家庭造成影響，勞動部希望能提出相關配套，降低對重症家庭的衝擊。他表示，目前正在進行跨部會協調，包括引進流程、人力、系統、法制作業，預計7月底上路。

勞動部勞動力發展署管理組長蘇裕國補充，將區分重症、一般案件，流程與時效會有差異性，現行申請流程約三個月，新制上路後，預估健康、亞健康的輕症申請者將增加10萬人，重症申請時間會維持三個月或縮短。

外界多次呼籲，應檢討擴大多元免評適用範圍，包括一定期間內曾有聘雇紀錄者、經醫療認定屬不可逆轉之特殊病症、或居住偏遠地區醫療評估資源不足等情形，也應一體適用多元免評。

對此，蘇裕國表示，此次也將擴大多元免評，擬新增三類對象，包括曾經醫療機構認定，且一年內曾聘外看或中階看護；曾經醫療機構評估有全日照顧需要，且開立符合全癱、需24小時使用呼吸器或維生設備、植物人相關證明；經醫療機構評估有全日照顧需要，且巴氏量表零分者，曾申請重新召募或曾聘僱外看，現申請聘僱中階。

蘇裕國解釋，這與80歲免評無關，而是針對原本就符合資格的申請者，只要有嚴重病症證明，不必再跑一趟醫院做評估。

台灣失能者家庭暨看護雇主協會理事長張姮燕則反駁洪申翰說法，她強調，棄重擇輕的現象一直都有，跟80歲免評政策一點關係都沒有。她認為可以分流，但必須有效率，不該讓有需求的家庭苦等，也建議減輕巴氏量表申請者的就業安定費，一般案件者擇維持2000元台幣。

癌症

上一則

最佳經濟艙餐飲…長榮連10年「航空界奧斯卡」5星評級

下一則

花蓮縣府防災包標註「免1380元」 被指譏諷黑熊學院

延伸閱讀

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地
肥胖是新冠重症危險群？專家籲一動作有助逆轉降風險

肥胖是新冠重症危險群？專家籲一動作有助逆轉降風險
綠營稱史哲任務高鐵南延徵地 工會諷「侮辱專業經理人」

綠營稱史哲任務高鐵南延徵地 工會諷「侮辱專業經理人」
新變異株來襲… 新冠重症徵兆 當心兒童呼吸困難

新變異株來襲… 新冠重症徵兆 當心兒童呼吸困難

熱門新聞

洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

2025-06-11 09:22
館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
館長原本的好心情明顯受到影響。圖／摘自YT

當眾被逼問「你是哪國人」 館長尷尬變臉 畫面全放送

2025-06-11 09:24
有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬今遺憾拔管。圖／翻攝蔡語芯臉書

「車模界林志玲」打牛奶針昏迷18天拔管 朝過失致死偵辦

2025-06-12 13:47
前總統馬英九（右）16日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌（左）陪同下參觀廈門航空。（記者廖士鋒／攝影）

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

2025-06-16 10:38
王先生指出，這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友，沒想到卻在婚宴上吃到豬肉。(圖／王先生提供)

穆斯林婚宴驚見豬肉 5星級飯店出包觸犯禁忌 賓客全破戒

2025-06-11 10:29

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮