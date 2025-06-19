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最佳經濟艙餐飲…長榮連10年「航空界奧斯卡」5星評級

記者胡瑞玲／台北19日電
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SKYTRAX公布「2025年全球航空公司大獎」，長榮航空連續10年榮獲五星級航空公司殊榮，深受國際旅客及評審肯定。(圖／長榮航空提供)
SKYTRAX公布「2025年全球航空公司大獎」，長榮航空連續10年榮獲五星級航空公司殊榮，深受國際旅客及評審肯定。(圖／長榮航空提供)

2025SKYTRAX全球航空公司大獎頒獎典禮日前在巴黎登場，長榮航空連續10年蟬聯五星航空評級，同時囊括「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍等共11個獎項。

SKYTRAX為世界級的航空評鑑調查機構，被外界譽為「航空界奧斯卡」。長榮航空除了連續10年被評選為五星級航空公司，今年還同時囊括「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍；「最佳豪華經濟艙機上餐飲」、「最佳商務艙服務用品」、「全球最佳機場服務」第3名等11個獎項。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空自2016年起，連續10年獲得SKYTRAX五星級航空的榮耀，能持續贏得這份榮耀實屬不易，未來長榮航空將持續追求進步、超越自我，為所有旅客帶來更安全舒適與創新愉悅的飛行旅程。

長榮航空今年推出波音787-9全新第4代豪華經濟艙，除了有業界最寬敞42英吋前後椅距外，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，搭配可調式腳靠、15.6吋機上高畫質螢幕，並增加扶手內側、椅背螢幕下方的儲物空間，讓旅客享受類商務艙體驗。

長榮航空表示，秉持提供旅客乾淨舒適的客艙環境，因而多次榮獲「全球最佳機艙清潔航空公司」肯定，更領先國籍航空，率先推出全天候中、英文客服的便利服務，為旅客提供更便捷的支援體驗。

長榮 波音 奧斯卡

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