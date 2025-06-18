刊登詐騙廣告遭罰 臉書高層將赴台拜會官員

Meta因違反數位平台廣告實名制遭罰，市場傳出美方高層7月將訪台。（路透）

Meta （臉書母公司）詐騙廣告不斷，日前遭數發部開罰100萬元（台幣，下同，約3.3萬美元），據了解，數發部將再度開罰，最快本周公布罰款金額，Meta總部高層已預計7月赴台拜會政府打詐相關官員。

警政署5月21日移交給數發部23個案子，都是Meta廣告資訊揭露不完全案件。數發部次長林宜敬說，數發部已與相關單位開會，目前等Meta陳述意見，仍在行政程序中。

依數發部上次開罰Meta兩案各50萬元案例推估，市場預期，如果逾20案子都有資訊揭露不完全情況，數發部此次開罰金額可能上看千萬元。這將是政府推動打詐以來，開罰最重案例。

數發部「網路詐騙通報查詢網」統計，Meta是4大平台中最多詐騙訊息業者，每周下架的統計數據都占9成以上。「網路詐騙通報查詢網」最新數據顯示，本周共接獲4022件通報疑似詐騙訊息，經審查確認為詐騙案件數為2791件，Meta占比高達95.88%，件數較上周上升3.68%；以詐騙類型來看，金融投資詐騙占比、身分冒充類案件最多，占比分別為33.93%、33.07。

民眾長期以來都對臉書廣告詐騙問題相當反感，立法院打詐4法完備後，數發部開始祭出開罰手段，首罰企業就是Meta，已開罰兩案、罰金共100萬元。

據了解，Meta過往大多派出亞太區高層訪台，這次罕見派出美國總部高層，顯見Meta對詐騙開罰案件的重視程度。

數發部官員透露，Meta美國總部7月高層訪台，除了拜會數發部，也有機會拜會各個打詐相關的部會高層。數發部樂見Meta美國總部重視這個議題，也會向對方表達政府對打詐的重視，官員也希望Meta積極協助打詐，從數據來看，若Meta能做好源頭管理，台灣詐騙訊息會降低很多。