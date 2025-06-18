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海鯤號首次出港 海測逾5小時 預定11月交艦

記者李人岳、劉學聖／高雄18日
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「海鯤號」18日上午8時離開台船碼頭，依靠本身動力正式展開首次海上測試，象徵台灣自主研發潛艦邁向新的里程碑，全程歷經5個多小時，下午3時左右順利返航。（記者劉學聖／攝影）
「海鯤號」18日上午8時離開台船碼頭，依靠本身動力正式展開首次海上測試，象徵台灣自主研發潛艦邁向新的里程碑，全程歷經5個多小時，下午3時左右順利返航。（記者劉學聖／攝影）

台灣自製潛艦原型艦「海鯤號」昨日上午離開台船碼頭，正式展開首次海上測試（SAT），象徵台灣自主研發潛艦邁向新的里程碑，全程歷經5個多小時，在下午3時左右順利返航。據指出，昨日主要進行動力系統等各項系統測試，以及航行儀器的檢測，驗證潛艦在海上環境的實際操作性能。

台船公司表示，海鯤艦在昨天的浮航測試中，已經順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統之首次海上動態組合測試。台船公司將持續依測試結果，進行各系統調校改善，繼續下一階段的潛航測試。

海鯤艦上周六以自身動力在高雄港內完成試航，經過3天檢修整備，昨天上午在沒有拖船拖帶的情況下，依靠本身動力航行，由多艘拖船及工作艇隨伴，從台船碼頭一路開往二港口出海口，艦上甲板有穿著深藍色工作服、頭戴工程安全帽的工作人員來回巡視。許多在岸邊觀看的民眾則大喊海鯤加油、為軍方加油打氣。

海軍256戰隊官兵也同艦參與操作及測試。海軍方面對海測項目態度低調，僅表示主要為動力等系統測試，不過記者目擊海鯤艦在外海噴出高高的水柱，疑似清空水櫃準備進行下潛測試。據透露，海鯤艦首次出海原定3時30分左右結束，不過2時30分左右就已返港靠泊台船碼頭。

海鯤艦海測期間，可見港內有M109快艇隨伴，外海也有光6飛彈快艇、派里級巡防艦及救難艦等多艘軍艦護航，空中也有直升機戒護兵力。海軍司令唐華等官員坐鎮台北海軍司令部，全程以視訊掌握海測進度。

海鯤艦原定4月起展開海上測試，但直到昨天才正式出海，國防部長顧立雄之前強調沒有時間表，確保安全標準才會出海。昨出海完成第一次測試，知情人士表示，未來海測之路仍相當遙遠，還要針對浮航測試、淺水測試、深水測試、戰鬥系統測試，最後還要驗證發射操雷，確定具備水下作戰能力。海軍先前表示，9月底完成海測、11月正式交艦的計畫並未改變。

海鯤潛艦示意圖 製表／李人岳
海鯤潛艦示意圖 製表／李人岳

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