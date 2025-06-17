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賴清德預告吳明賢將掌台大醫學院 被疑干擾大學自治

台灣新聞組／台北17日電
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賴清德總統（中）與衛福部長邱泰源（右二）16日出席台大醫院創院130周年音樂會活動，與台大醫院院長吳明賢（左二）、台大副校長張上淳（左一）與台大醫學院院長倪衍玄（右一）一同切下生日蛋糕。（記者黃義書／攝影）
賴清德總統（中）與衛福部長邱泰源（右二）16日出席台大醫院創院130周年音樂會活動，與台大醫院院長吳明賢（左二）、台大副校長張上淳（左一）與台大醫學院院長倪衍玄（右一）一同切下生日蛋糕。（記者黃義書／攝影）

台大醫院昨舉辦130年院慶音樂會，賴清德總統致詞時肯定台大為國人最信賴、照顧困難病人最重要的醫院，並說院長吳明賢下一個工作已經找好了，做完台大醫院院長，接著做台大醫學院院長。但該項人事尚未公布，仍待台大校長陳文章定奪，賴清德卻提前曝光人事，外界質疑恐干擾大學自治。

本報系聯合報報導，賴清德致詞時開起吳明賢玩笑說，現代社會大家壓力都很大，不過，現場壓力最小、最輕鬆的應該是院長吳明賢，即將卸下繁重工作，下一步工作都找好了，這是雙喜臨門，「台大醫院院長做完，馬上有下一個醫學院院長的工作，你應該是第一個。」

查詢台大醫院院史，共有杜聰明、魏火曜、楊思標等三名台大醫院院長，曾兼任或高升台大醫學院院長，但年代久遠，吳明賢為40年來第一人。

對於台灣大學副校長張上淳，賴清德則笑著說，「張副校長你要小心一點，你可能要升到校長了。」

另據台北中國時報報導，賴清德輪番點名的舉動，不免被外界質疑將手伸入校園。台大醫學院院長倪衍玄任期將在7月底屆滿，台大醫學院第17任院長遴選委員會日前已經成立，遴選委員會提出人選後，將由台大校長陳文章做最後定奪，預計近期將會有結果，新任醫學院院長任期由8月1日新學期上任。

台大 賴清德

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