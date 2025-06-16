黑白集／核電退場後 高雄人也用肺發電

高雄興達電廠火力發電機組。（本報資料照片）

高雄一個月內無預警停電八次，其中人口1.1萬戶的旗津，停電高達9000戶。與此同時，高雄興達及大林的老舊除役機組頻頻上場救援，顯示用電持續吃緊。陳其邁 先前酸台中發電不夠用，殊不知，高雄人也開始「用肺發電」，竟然還不夠用。陳其邁近日對台電說出重話，但問題源頭在錯誤的能源政策，他卻只敢把氣出在台電身上。

上月中核電全數退場後，賴政府聲稱不會缺電，卻被踢爆興達電廠已除役的三、四號燃煤機組悄悄重啟發電，4月及5月間三度啟動。不僅如此，三年前除役、運轉已50年的大林電廠五號燃氣機組，更頻繁上陣支援，至今已達八次之多。大林機組啟動的條件，是「備轉容量率低於6%」，比起興達的8%標準更嚴。可見，全台用電有多吃緊。

諷刺的是，在高雄人飽受停電之苦時，大林電廠五號機又再次投入救援發電。過去陳其邁曾酸核三廠是40年老車，不可能延役；但大林電廠是更老邁又被「拔牌」的老車竟還上路，不更可惡？對此，陳其邁只是軟弱地回應「市府會嚴格監督」，雙標再現。

高雄人忍受空汙，又飽受停電之苦，難怪會火大。對於高雄三天兩頭停電，台電又搬出「不是缺電而是設施老舊」等制式藉口。問題是，若真不缺電，為何這些老爺車得一再危顛上路？