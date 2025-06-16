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重飛未按SOP、轉降有疏失 星宇、華航機師挨罰

記者胡瑞玲／台北16日電
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星宇航空今年3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP，民航局近日完成調查報告，分別針對業者、機師裁處。星宇航空示意圖。（本報資料照片）
星宇航空今年3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP，民航局近日完成調查報告，分別針對業者、機師裁處。星宇航空示意圖。（本報資料照片）

星宇航空今年3月3日JX789航班從台北飛菲律賓克拉克，機師進場重飛未按SOP；華航4月13日CI753航班台北飛往新加坡途中，一個發動機故障，機長捨近求遠轉降高雄機場。交通部民航局近日完成調查報告，確認兩案均有疏失，分別針對業者、機師裁處，後續送評議會決定裁罰金額。

星宇航空3月3日JX789航班於菲律賓克拉克機場降落進場時，因進場高於正常下滑道，駕駛決定重飛，期間因未適當使用自動駕駛，造成航機速度及下降率增加，導致近地警告系統作動，機長隨即操控航機爬升至安全高度，最終安全降落。當時星宇航空表示，兩名機師於進場重飛時，未依公司飛行操作程序，經調查後已自請離職。

而華航4月13日CI753航班從台北飛往新加坡，途中出現一個發動機故障，機長在單引擎執飛下，轉降高雄機場。當時附近還有其他機場可轉降，但因機師捨近求遠決策引發討論，也有知情人士指出，選擇轉降機場的評估因素眾多，包含天氣、航程都要納入考量。

民忙局近日完成調查指出，星宇航空JX789航班於菲律賓降落與重飛過程，飛航組員確實未依程序操作，公司內部通報程序也有缺失，將於評議後，針對業者、機師分別裁處。

華航部分，民航局表示，經比對氣象、通話等相關資料，機師執行空中關車與轉降過程，處置未違反規定，但該航班未能降落於航路中備降機場或最近的合適機場，顯示華航監控作業仍有缺失，將於評議後裁處業者。

星宇航空指出，對任何影響飛航安全的行為皆採取零容忍態度，也絕不袒護。星宇航空獲悉此次事件發生後，立即查證並主動通報主管機關。針對該事件，星宇航空除配合主管機關調查外，並已針對航員訓練，以及內部通報程序執行多項改正及強化措施，避免類似事件再次發生。

而華航也表示，當日轉降事件，航程中發生異常情況的通報機制實可進行優化，華航內部已執行檢討並完成航務相關作業手冊修正調整，嚴格落實人員執行相關作業程序；華航重申，執行每趟飛行任務時，始終以安全為最高指導原則，感謝立委、主管機關及各界的寶貴意見與指正。

根據民航法規定，民航局可處機師新台幣6萬元（約2032美元）到30萬元，航空公司可處60萬到300萬元，但仍須評議會後才會確定裁罰金額。

星宇航空 華航 新加坡

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