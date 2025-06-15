我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

守護癌母遺願 國三生試場吐血 堅持在加護病房完成會考

記者楊惠琪／台北15日電
敦化國中蔡姓考生會考第一天吐血送醫急救，在病房完成第二天考試，有望如願考取中山女高。（圖／敦化國中提供）
敦化國中蔡姓考生會考第一天吐血送醫急救，在病房完成第二天考試，有望如願考取中山女高。（圖／敦化國中提供）

今年國中會考剛落幕，卻傳出有考生吐血送醫。台北市敦化國中蔡姓女考生，考完第一天考科後，當場在中山女高試場吐血，緊急送往北醫急救輸血，由於出血量達800克，醫生診斷不宜冒著生命危險進行第二天考試，但蔡生為遵守與癌逝母親約定，仍堅持應試，最後在病房內完成考試。

蔡同學會考拿下33.6高分，可望如願錄取中山女高。中山女高校長張云棻表示，很心疼蔡同學努力撐完兩天考試，考出好成績，「中山女高歡迎這位新生」。

國中會考上月17日登場，北醫兒科部主任張璽輪值急診，他表示，女學生臉色蒼白，到院後又有第二次大量吐血，兒童腸胃科醫生簡睦旼也緊急趕到醫院確認胃出血情況，因病況嚴重，必須留院治療。考量學生生命跡象不穩定，隨時還有吐血可能，跟學校和家屬討論後，立即開立診斷書，安排在加護病房（ICU）進行第二天考試。台北醫學大學附設醫院長施俊明得知後，也緊急動員相關單位全力配合。

蔡姓考生父親表示，女兒在會考前兩周就因胃出血大量吐血，在他院加護病房治療多日才出院，沒想到會考第一天考完，女兒又大量吐血，當時醫師評估不宜離院應試，但女兒堅持「我已經準備了三年，不能因為這樣就放棄」。

蔡父說，女兒與前幾年因癌症過世的母親有個約定「將來要考上中山女高」，但媽媽還來不及參加女兒的畢業典禮就走了，母女間的小約定，也深植女兒心中。

蔡父說，女兒考完第二天會考後，就被安排全身手術進行止血治療，結果麻醉醒來後第一句就問「答案出來了嗎？」對完答案，發現至少有33分便笑顏逐開。

蔡父還說，女兒吐血抱病完成考試，醫護人員覺得是勵志的故事，「但我只感受到驚嚇」，只想跟女兒說，「不管考得好不好，我都以妳為榮」。

會考 癌症

上一則

30天性交60次獎600萬 胡謅男騙財騙色判刑1年10月

下一則

公廁蹲式馬桶對高齡不友善 6成3選寧蹲式「較衛生」

延伸閱讀

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天
台新冠疫情升溫 急診塞、缺病床 醫師：病人要自求多福

台新冠疫情升溫 急診塞、缺病床 醫師：病人要自求多福
躺進ICU才後悔 控制高血壓這關鍵總被無視

躺進ICU才後悔 控制高血壓這關鍵總被無視
40多歲男脊髓腫瘤突癱坐輪椅 25次質子治療助行走

40多歲男脊髓腫瘤突癱坐輪椅 25次質子治療助行走

熱門新聞

洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

2025-06-11 09:22
館長原本的好心情明顯受到影響。圖／摘自YT

當眾被逼問「你是哪國人」 館長尷尬變臉 畫面全放送

2025-06-11 09:24
自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場，他表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言。記者陳宥菘／攝影

台網紅訪上海：我全程直播 來戳破民進黨謊言

2025-06-10 11:19
王先生指出，這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友，沒想到卻在婚宴上吃到豬肉。(圖／王先生提供)

穆斯林婚宴驚見豬肉 5星級飯店出包觸犯禁忌 賓客全破戒

2025-06-11 10:29
有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬今遺憾拔管。圖／翻攝蔡語芯臉書

「車模界林志玲」打牛奶針昏迷18天拔管 朝過失致死偵辦

2025-06-12 13:47
海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降