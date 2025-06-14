我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早預料以會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」簡訊內容曝光

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

金控新一代接班啟動 國泰金蔡宗翰、華南金林知延當副董

記者朱漢崙╱台北14日電
金控新一代接班備受關注，國泰金董事長蔡宏圖之子蔡宗翰（圖）、華南金民股大股東林明成之子林知延，雙雙在此次董事會改選之後，出任金控副董事長。(圖／國泰金控提供)
金控新一代接班備受關注，國泰金董事長蔡宏圖之子蔡宗翰（圖）、華南金民股大股東林明成之子林知延，雙雙在此次董事會改選之後，出任金控副董事長。(圖／國泰金控提供)

多家金控選在13日舉辦股東會，除了董事會改選議題之外，新一代接班更成重頭戲，國泰金董事長蔡宏圖之子蔡宗翰、華南金民股大股東林明成之子林知延，雙雙在此次改選之後，出任金控副董事長。巧的是，兩人同是美國哈佛經濟系校友。

今年包括華南金、國泰金、中信金、元大金等多家金控都有改選，除了上述的新一代接班布局之外，中信金大股東辜仲諒則在完成董事會全面改選之後，依先前所發出的對外聲明辭去中信金董事，並由中信銀董事長陳佳文接替其出任法人董事仲遠投資公司的代表人。

國泰金控昨下午召開董事會，正式選出蔡宗翰出任國泰金控副董事⾧，其堂兄弟蔡宗諺在此次改選之後，亦和蔡宗翰一起進入董事會。

國泰世華銀行近幾年積極進行數位轉型，蔡宗翰可說幕後最重要的推手，「讓大象能跳舞」的說法，亦令外界印象深刻；蔡宗諺目前擔任國泰人壽、國泰建設董事及國泰健管副董事⾧，專注於不動產相關事業領域，跨足「健康管理」及「觀光商旅」，助益國泰建設穩健轉型為全方位不動產綜合開發商。

而富邦金控董事長蔡明興之子蔡承儒，進富邦金董事會已快3年，談及兒子，蔡明興笑說，他本來就是學商的，也在金融機構待10多年了，學習很順利，兒子花比較多時間在投資上，現在投資主管也是40幾歲，因為年紀接近，他也做得很愉快，因為公司規模大，所以仍需要更多的時間來學習。

華南金控則由民股大股東林明成長子林知延出任金控副董事長，完成民股林明成家族對於華南金接班的世代交替。林明成自民國58年進入華南銀行，歷任董事、常務董事、副董事長、董事長，在民國90年底推動華南銀行與永昌綜合證券公司以換股方式，成立國內首家金控，並曾擔任華南金控董事長、副董事長職務，迄今帶領華南金融集團已屆56年。

林知延和蔡宗翰兩人則同樣出身美國哈佛經濟系。林知延在哈佛畢業後，攻讀英國倫敦政經學院房地產經濟、財務碩士，自民國2000年進入華南銀行、2001年起兼任華南金控董事、2015年起擔任華南銀行副董事長，由於他鼓勵員工積極考取國際性證照，使華南銀行CFP（認證理財規畫顧問）總有效持證人數稱冠公股銀行。

元大金改選後也完成經營團隊世代交替，現任董事長申鼎籛在元大集團長達50年，他昨日主持完股東會後，正式退休、卸下職務，元大董座確定由金控總經理翁健升任，未來，將由金控策略長、也是執行副總黃維誠先代理金控總經理，據悉他也是內定的總經理人選。

金控新一代接班備受關注，國泰金董事長蔡宏圖之子蔡宗翰、華南金民股大股東林明成之子...
金控新一代接班備受關注，國泰金董事長蔡宏圖之子蔡宗翰、華南金民股大股東林明成之子林知延（圖），雙雙在此次董事會改選之後，出任金控副董事長。(本報資料照片)

觀光 退休 房地產

上一則

廢棄母校變雜糧小學 吳學展發揚農村觀光

下一則

第三方支付平台「台灣里」涉助黑幫洗錢50億 6人收押

延伸閱讀

教育部擬砍加州大學經費 稱與哈佛、哥大協議取得進展

教育部擬砍加州大學經費 稱與哈佛、哥大協議取得進展
哈佛告川普 全球1.2萬校友連署「法庭之友」聲援

哈佛告川普 全球1.2萬校友連署「法庭之友」聲援
國務院：哈佛國際生簽證恢復受理 外館進一步審查社媒

國務院：哈佛國際生簽證恢復受理 外館進一步審查社媒
打壓有效？教長：哈佛、哥大有進步 打擊反猶要再努力

打壓有效？教長：哈佛、哥大有進步 打擊反猶要再努力

熱門新聞

洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

2025-06-11 09:22
館長原本的好心情明顯受到影響。圖／摘自YT

當眾被逼問「你是哪國人」 館長尷尬變臉 畫面全放送

2025-06-11 09:24
被封為「車模界林志玲」的知名模特兒，在醫美診所打完「牛奶針」後陷入昏迷了13天。 （取材自臉書）

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

2025-06-06 02:17
自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場，他表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言。記者陳宥菘／攝影

台網紅訪上海：我全程直播 來戳破民進黨謊言

2025-06-10 11:19
王先生指出，這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友，沒想到卻在婚宴上吃到豬肉。(圖／王先生提供)

穆斯林婚宴驚見豬肉 5星級飯店出包觸犯禁忌 賓客全破戒

2025-06-11 10:29
有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬今遺憾拔管。圖／翻攝蔡語芯臉書

「車模界林志玲」打牛奶針昏迷18天拔管 朝過失致死偵辦

2025-06-12 13:47

超人氣

更多 >
南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別
擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢
快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」
威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝
年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差