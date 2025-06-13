地方補助修正 北市轟「愈修愈黑箱」 高市嘆「欲哭無淚」

北市府12日舉行記者會回應主計總處來函，財政局長胡曉嵐批中央政府「愈修愈黑箱」。（記者蘇健忠／攝影）

行政院統刪一般性補助款，不分藍綠縣市都叫苦，高雄、台南支持行政院追加預算，桃園、竹市卻考慮跟進提訴願。北市昨砲轟主計總處修正補助辦法是「愈修愈黑箱」、「中央在亂搞，地方被搞亂」，市長蔣萬安 也以「浪子回頭」一曲請向中央喊話。

主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，台北市府各局處昨大陣仗開記者會反彈，強調租金 補貼、「一生一平板」等政策都將受阻。社會局長姚淑文批總統賴清德的「國家希望工程」社福政見5大項，如今看起來像「走味的咖啡」；昨天稍晚，蔣萬安被問到除了這一比喻還想唱什麼，他馬上回答「浪子回頭」，請賴政府別忘了「各縣市民眾也是你的國民」。

記者會中，北市研考會主委殷瑋表示，北市府回函基本立場就是「不要黑箱、不要獨裁、不要一意孤行、不要傷害弱勢」，中央分配補助款應該有標準、公式，須有可以依循的細節在附表當中，但現在修法是「修惡」，沒有標準，不要公式且毫無附表。

北市秘書長李泰興直呼中央修法「倒退30年」，他說，地方自治是未來趨勢和國際潮流，地方應獲更多的自主，補助辦法更公式化、更透明，中央卻把有利地方條文全刪除，計畫型補助事項由各部會自訂補助專案、比率及處理原則，嚴重違反地制法第69條第3項精神，「簡單說，就是開始走黑箱作業」。

「明顯肥中央、瘦地方。」北市財政局長胡曉嵐補充，中央修法傷害地方自治和財政自主，其中第2條的「經常性、普及性、基本建設或財政均衡」，非常模糊、籠統，未來可由行政院隨意解釋；且修法後未來補助缺乏明確公式，不再公開透明，也會導致地方政府補助款低於原金額。

不僅藍營縣市不滿，高雄市長陳其邁昨說，「真的欲哭無淚，叫天天不應！」陳表示，中央統刪對市政傷害很大，行政院長卓榮泰 知道南部縣市困境，支持追加預算，「更重要的是立法院同意，否則巧婦難為無米之炊。」他說，部分縣市訴願過程已影響市政，追加預算才是最好方式。

台南市長黃偉哲呼籲以中央追加預算方式補回被刪減的一般性補助款，盼立院支持，並稱南部縣市統籌分配稅款最少，一般性補助款被刪減最多，對原本財政體質欠佳的中南部雪上加霜，嚴重衝擊地方重大建設進程，卓榮泰已承諾正視南北失衡與財政分配不均問題。

不過，李泰興指出，追加預算有法定要件，比如說遇重大事故或災害，或新增機關等，沒有一個法定要件是被刪減的預算可辦追加；他也擔心中央不跟藍營執政縣市商量，「一切都我說了算」，未來藍綠有別，出現不公平。殷瑋說，中央作法是捨近求遠，照現在的辦法，依法把補助款還給地方，就可直接解決問題。