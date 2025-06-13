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冷眼集／卓榮泰輪迴說 綠營、罷團都炸鍋：無助大罷免

記者 黃婉婷
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行政院長卓榮泰一句「輪迴」，輕易合理化行政資源的黨派分配。（記者黃仲裕／攝影）
行政院長卓榮泰一句「輪迴」，輕易合理化行政資源的黨派分配。（記者黃仲裕／攝影）

中央統刪地方補助款議題延燒，綠營執政縣市不滿政院憑一紙公文便揮刀齊砍。行政院長卓榮泰似乎為安撫黨內不滿，拋出「挺中央的立委，所屬縣市優先補助」的「輪迴說」。儘管大受中南部支持者力挺，但民進黨內卻有雜音，質疑該言論有失高度，反讓在野陣營撿到槍。

行政院大砍2成5的縣市補助款，目的自然是要藍營執政縣市感覺「肉痛」，卻意外大傷綠營執政縣市，尤其補助款向來是協助財政較差的中南部縣市，如今齊頭式砍預算的後果，卻是財政較為困難的縣市承擔。

面對民進黨內反彈，卓揆先是拋出追加預算解套，並在7日赴屏東視察時脫口「輪迴說」，雖然「幫綠營出一口氣」，大受中南部綠營立委、支持者好評，但北部卻有綠營民代質疑卓揆「根本失言」，將側翼主張變成政院態度，更自證民進黨鴨霸形象，衝擊人民觀感，還有議員直呼「要怎麼辯護」？

一名民進黨人士更直言，卓揆提油救火，順勢讓藍營撿到槍，延續地方補助款戰火；綠營反而自失正當性，也對大罷免沒幫助。

不只綠營內部雜音，罷免團體也傻眼。一名罷團人士不諱言，投入罷免藍委的人逾半是綠營支持者，目的是透過罷免讓國家恢復正常，但卓揆講法形同告訴人民，只要手握執政資源，即使國會席次弱勢，仍有機會對在野動刀，「顯然不是正常國家狀況」。

另名不具名的罷團人士批評，卓揆在民進黨優勢選區忘情宣講，砲火卻要其他選區的民代承擔，新北市長侯友宜那句「政治可以有立場，但是不能沒良心」，也擊中不少中間選民心理，行政院應自行檢討，而非膝跳式反嗆在野批評是政治語言。

民進黨 罷免 侯友宜

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