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史哲將接任高鐵董座 藍委再酸：這麼優秀該掌台鐵

記者甘芝萁、屈彥辰／台北13日電
國民黨立院黨團副書記長王育敏（中）、翁曉玲（右）、立委賴士葆（左）12日舉行「酬庸史哲 搞爛高鐵？」記者會，批評史哲任高鐵董事長人士案就是政治酬庸，無論專業、學歷、過去的背景跟交通專業毫無關係，派任高鐵董事長「手法粗糙」、「吃相難看」。（記者許正宏／攝影）
國民黨立院黨團副書記長王育敏（中）、翁曉玲（右）、立委賴士葆（左）12日舉行「酬庸史哲 搞爛高鐵？」記者會，批評史哲任高鐵董事長人士案就是政治酬庸，無論專業、學歷、過去的背景跟交通專業毫無關係，派任高鐵董事長「手法粗糙」、「吃相難看」。（記者許正宏／攝影）

交通部前天宣布雙鐵人事異動，行政院政務委員史哲接任台灣高鐵董事長，高鐵董事長鄭光遠轉任台鐵董座。高鐵公司預計今召開臨時董事會，推薦史哲就任高鐵董座；台鐵公司則預定於下周一開臨時董事會，鄭光遠也將於當天正式接任台鐵董座一職。

航發會是高鐵公司大股東之一，昨航發會董事長陳彥伯證實，已發改派函給高鐵，法人代表由鄭光遠改派史哲。高鐵公司昨也發布重訊，預計今上午召開臨時董事會，推薦史哲擔任董事長。

高鐵獨立董事王明德認為，目前高鐵是公股經營的民營企業，交通部還是最大股東，法人代表也都是半官方身分，應不太會反對這項人事案，且高鐵一直以來公司治理面都很健全，外界不必想像太多。

不過，在野黨持續質疑史哲轉任高鐵董座的人事安排。國民黨立院黨團昨舉行記者會，對交長陳世凱頗讚史哲具交通歷練，國民黨立委賴士葆表示，史哲這麼優秀，應派去台鐵擔任董事長才對，才有魄力整頓台鐵，而不是酬庸去高鐵。

國民黨團副書記長王育敏表示，史哲空降高鐵董事長，印證「酬庸無底線，民進黨秀下線」；史哲的學經歷都與交通專業無關，唯一貢獻在文化界。，且過去行事風格充滿爭議，被爆霸凌下屬。

台鐵 國民黨 民進黨

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