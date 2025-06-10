俠女風格衝撞體制 台前立委陳婉真泰國病逝享壽75歲

前立委陳婉真泰國清邁病逝。(聯合報系資料照片)

前立委、國大代表陳婉真前一天才剛過生日，但就在今(11)天凌晨，於泰國清邁因病辭世，享壽75歲。社團法人台灣轉型正義協會發出聲明，轉發相關訊息並證實了陳婉真病逝的消息，表達「敬悼本會創會元老陳婉真女士」，感念她作為民主先驅的貢獻。

陳婉真1950年6月10日出生在彰化縣田中，畢業自國立台灣師範大學社會教育學系。投身新聞工作後，曾擔任「中國時報」記者，主跑台灣省議會新聞。在接觸黨外人士後，加入了「台獨聯盟」，在戒嚴時期被國民黨 政府列為黑名單，成為台灣獨立運動的積極推動者之一。

陳婉真早年是國民黨籍，後因理念不合退黨，熱中台獨運動，成立台灣建國運動組織，衝撞體制從理念及行動都十分強烈，當年她帶領占領台中街頭抗爭的場面，仍令人印象深刻。

她也走入政壇，曾加入民進黨，後來也退黨，她在台北縣當選過立委，國代，在立委連任失利後，1998年，擔任南投縣政府社會局長，在當時南投縣長彭百顯因涉嫌貪汙案被收押時，陳婉真率領大批縣民前往總統府前陳情聲援彭百顯，充分顯示她的強悍性格。

陳婉真在擔任南投縣社會局長時，率眾前往總統府抗議，訴求釋放羈押已60天的縣長彭百顯。(聯合報系資料照片)

陳婉真偏綠色色彩鮮明，卻在2006年接受同是田中人的國民黨籍彰化縣長卓伯源之邀，出任彰化縣政府新聞局長，引來泛綠陣營強烈，但她自認政治立場堅定，都是經得起檢驗。她後來接任行政處長，她的作風強勢，至今縣府人員對於的待人處理風格，均印象深刻。

與陳婉真熟識的縣府人員說，陳婉真擁有著「俠女」性格，雖然有個人政治立場，做人做事嚴謹，是非分明，平在辦公室大家都下班了，她還守在辦公室，做完事才回家，是一位很好的長官，她也常會訴說她在街頭丟汽油彈的故事，讓大家聽到出神。

陳婉真在戒嚴時期挑戰禁忌，即投入政治改革，就算入獄，仍是無畏無懼的堅持理想，不論藍綠執政，從不向威權低頭，她在淡出政治後，因為文筆好，見識廣博，成了自由撰稿人。

陳婉真活躍街頭運動，曾被控違反集遊法與妨害公務案被判刑，仍不改衝撞體制的性格。(聯合報系資料照片)

陳婉真以「陳婉真說故事」方式，記錄主流媒體忽略的真實台灣故事，挖掘更多因為政權更迭而被埋沒的歷史，像近年來，她即關切彰化縣多件文化資產的保護，發表文章提出呼籲，愛鄉愛本土的精神深植人心。

陳婉真傳出病逝，讓許多好友都很震驚。好友江仲驊今天發文說，婉真姐10年前就罹患乳癌，但她很堅強從不告訴別人，一個人獨自面對化療痛苦，4年前又確診最惡性的「三陰性乳癌」，但她仍努力抗癌，在接受治療時，也積極運動，每天走2萬步及爬山，風雨無阻，她認為身體要強壯才能頂過去化療的副作用，即使生病，也仍繼續寫作。

江仲驊說，在前立委蔡啟芳的介紹幫助下，陳婉真更到泰國清邁接某博士的細胞療法。曾聽她描述過程更是痛苦，天天都是痛苦。後來檢查發現癌細胞有變少，至少有拖過2年危險期，但最後這兩年仍不幸擴散至肺癌。2周前她又去清邁治療，2天前他也曾和陳婉真連絡，但發現她已沒什麼力氣講話，肺炎病情也急速惡化。

江仲驊說，陳婉真已打過美好的仗，她不妥協執著的個性也可能得罪了幾位好友，願大家放下，她不僅是台獨戰士，也是抗癌鬥士。