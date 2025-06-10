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萬海貨輪爆炸「40貨櫃落阿拉伯海」含台人4船員失蹤

台灣新聞組／台北10日電
印度海岸警衛隊在社群平台X釋出照片，萬海旺春輪9日在印度克勒拉省外海起火冒出濃煙。（美聯社）
印度海岸警衛隊在社群平台X釋出照片，萬海旺春輪9日在印度克勒拉省外海起火冒出濃煙。（美聯社）

路透9日引述印度官員報導，懸掛新加坡旗幟的貨櫃輪「萬海503旺春輪」9日從斯里蘭卡可倫坡開往印度孟買途中，發生多起爆炸和起火狀況，40個貨櫃落入阿拉伯海。

萬海9日發布重大訊息，其營運的萬海503旺春輪當天在印度西岸航行時，船上發現濃煙並報告失火，4名船員失蹤，18名船員撤離，依國際海事規範執行棄船，火災原因需進一步釐清。

萬海表示，目前正在與主管機關和保險公司積極合作，處理後續的船員救助、貨物保全以及船舶救援評估等事項，若有進一步訊息，將會及時更新告知。

德國之聲報導，1名台灣人、2名印尼人及1名緬甸人等4船員失蹤，搜救進行中。另有印度媒體說，失蹤的是2名台灣人、1名印尼人和1名緬甸人。

路透報導，印度南部克勒拉省災害管理官員庫里雅克斯說，該船在距離該省海岸約144公里處發生事故；根據初步資訊，當時船上有22名人員，18人跳海後搭上救生船，搜救工作還在進行。他也說，事發船隻目前未沉沒。

印度海岸警衛隊在社群媒體X上分享的圖片和影片顯示，該船冒出濃濃黑煙，煙霧來源附近有些凌亂的貨櫃敞開。報導引述的印度官員並未透露貨櫃內貨物性質，也沒透露爆炸原因。

台外交部表示，駐孟買辦事處接獲台商會通報，已主動聯繫洽請印度官方展開搜救工作。

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