露營場鬆綁 觀光署開放無痕露營助合法化

觀光署近日修正公告露營場管理要點，營區設施從原先僅能占露營場總面積的十分之一，放寬成剩餘空間可做「無痕露營」（下方不可有木棧板或鋪碎石）。（本報資料照片）

台灣有1905家露營場，合法率不到1成。為此，觀光 署修正「露營場管理要點」，放寬1公頃以下小型營地，從原本只有十分之一土地可以露營，即日起剩餘9/10可做無痕露營。觀光署表示，修正規定後，所有小型業者都受益，有助輔導業者合法化。

觀光署2022年公布「露營場管理要點」，由於1公頃以上的露營場涉及用地變更，因此國內露營場規模大多約660平方公尺，不到1公頃，且多位於農業或林業用地。

據規定，1公頃以下小型露營場，其總面積的十分之一可拿來使用，其中的30%、約200坪用來規畫營位設施、管理室、衛生設施等，業者能使用的空間十分有限。

觀光署統計，截至今年6月2日，全國有1905家露營場，高達1706家不合法，僅161家合法，另有38家位於環敏區，其中，苗栗縣違法露營場最多，數量高達417家，南投縣次之有404家，新竹縣有265家排名第3。

申請合法化進度部分，第一階段全國共有784家申請，273家通過第一階段許可，最後僅39家通過第二階段登記。

觀光署日前修正「露營場管理要點」，重新定義「露營設施」，放寬原本不能使用的十分之九土地，未來可做無痕露營，也就是帳棚下方不可有木棧板或鋪碎石，民眾紮營後，隔日拔釘離開，不影響任何土地上設施、不開挖整地、不影響地形地貌等。

觀光署景區發展組組長林秀霞表示，修正規定後，整個露營場內都允許露營活動，但露營車不算在無痕露營的範圍，露營車領有牌照、受到監理，進去場地就要開發、鋪路，如此便違反農地相關政策，只能被視為「固定營位」；另外，民眾雖可將自用的露營車停放在一般停車場，但不可從事露營活動。