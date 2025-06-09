新聞評論／窄巷、畢典不相讓 台灣最美的風景還是人嗎？

桃園市一條窄巷2輛轎車車頭對車頭互不相讓，從下午到晚上雙方僵持不下，路過民眾以為發生行車糾紛，報警處理。(圖／翻攝自社會事新聞影音)

在桃園，一條再平凡不過的小巷，因兩輛車爭道，竟成了三小時的戰場。兩方駕駛互不相讓，既損人又不利己。

在台中，逢甲大學畢業典禮會場內，兩位家長因性平事件爆發衝突，導致典禮緊急取消。莘莘學子期待四年的光榮時刻，瞬間落空。

兩個事件看似無關，卻揭示出同一個問題：台灣社會怎麼了？台灣人怎麼了？

仔細想想，這不只是交通問題，也不只是教育現場的尷尬。它是台灣社會「我執」的縮影。開車的是成年人，吵架的是家長，前者爭的是一時意氣，後者是為子女不平，但其實都有更好的處理方式。

想像一下，如果那兩位駕駛，其中一人願意後退一步，可省下雙方三小時的時間，及所有行經者的不便。如果逢甲大學畢業典禮上校方能適時果斷處理，引導相關家長另闢更適當的場合解決爭議，數百名學生的人生時刻就不會被無端剝奪。

而類似這樣少數妨害群體的例子，又豈止這兩樁？總有人在公車或捷運上大聲講電話、在馬路上飆車狂按喇叭、在街頭亂丟垃圾、夜半在家喧譁擾鄰……我們每天目睹這類「小惡」滲透生活，搞到心浮氣躁。當事人渾然不覺得影響到別人會不好意思，「我幹嘛先讓？」的賭氣心理，使得社會充斥焦躁對立，劍拔弩張的氛圍。

為什麼台灣社會變成這樣？

正因制度無能，愈來愈多人感到守規矩的人最吃虧，當違規者可以逃避處罰、奧客可以稱王、鬧事者反得注目，民眾學到的不是「怎樣做對」，而是「怎麼樣都不能吃虧」、「絕對不能先認輸」。

但公共空間是為眾人存在，不容少數人霸占。除了本身自發性地禮讓，有權力的人更該依理、依法執行，就像上述兩個例子，警方及校方都有不可迴避的責任。唯有公權力充分發揮，公共場合就不會淪為個人擂台。

同時，公德心不是抽象的口號，而是具體的行動。也不是單靠政府立法強制的，當大家願意放下「我是對的」的執念，才能換來「大家都好」的結果。

維護自身權益沒錯，但不能以犧牲其他人權益為代價，掌握公權力者也要有貫徹執行的能力，否則台灣社會將淪為叢林法則的世界，人人得靠逞凶鬥狠存活。唯有重新找回那被遺忘的「我們感」，台灣社會才能不辜負「最美的風景是人」這句評價。