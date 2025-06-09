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賴清德校閱海安演習 籲立院通過預算「海巡不能夜盲」

記者宋原彰、張議晨、洪哲政、鄭媁、黃婉婷、李成蔭／台北9日電
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海巡署8日在高雄港舉辦海安12號演習，賴清德總統親自主持。（記者劉學聖／攝影）
海巡署8日在高雄港舉辦海安12號演習，賴清德總統親自主持。（記者劉學聖／攝影）

賴清德總統昨到高雄出席校閱海巡署「海安12號」演習，致詞指出台灣面臨中國灰色侵擾，海巡始終站在第一線堅定執法，呼籲立法院不分黨派，共同支持行政院特別預算，讓海巡有更先進裝備守護每寸國土，確保台灣安全與尊嚴。

賴清德指出，海巡不論是打擊犯罪、查緝走私或救生救難，致力守護國人生命安全，面對日益複雜的挑戰，要持續投入資源，行政院利用歲計結餘，編列4100億元（台幣，下同，約135.7億美元）特別預算，包含海巡艦艇籌建計畫、無人機與環島智慧監視系統建置。

賴清德呼應海委會主委管碧玲主委所說「海巡不能再夜盲」，賴指出，當前海巡署最需補足的就是紅外線熱影像系統配置，且無論在水下、水面或空中，國家會全力加強無人載具與智慧監偵設備，「我呼籲立法院不分黨派，共同支持行政院特別預算」，讓海巡有更先進裝備守護每寸國土，確保台灣安全與尊嚴。

海安12號演習在高雄港16、17號碼頭舉行，海巡署表示，首度結合國防部空軍救護隊、海軍反潛航空指揮部及內政部空中勤務總隊等單位實施空中展演，演練科目為「攔截圍捕」、「吊掛救援」和「海空分列式」。

本報目擊，昨天觀禮台有多位美國海岸防衛隊要員出席，除美國在台協會台北辦事處事務官成海天、高雄分處處長張子霖外，還有美國海岸防衛隊副處長Jennifer M Runion、國際事務官Samuel England、印太事務官Jessica Lukasik等人也應邀觀禮。

賴清德昨天喊話立法院朝野，別讓海巡同仁「夜盲」。藍營立委陳玉珍反嗆綠營造謠為大罷免添柴火，她表示，4100億元特別預算，行政院只編列930億元給產業界用，實在杯水車薪；國民黨支持海巡購置裝備，但另編預算或按正常追加預算程序，不要把經濟發展和不同用途的預算扯在一起。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，藍白為救罷免，不惜犧牲海巡設備等國土安全預算，讓人看清藍白本質，只為政治權力。

民眾黨立委林國成則說，海巡預算每一年都在增加，試問誰不支持？結果這幾個月小艇「一衝就破」，賴清德要大家合作，政府自己都不爭氣，不可能叫在野黨矇著眼睛瞎挺。

賴清德 罷免 無人機

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