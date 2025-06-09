我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈

川普旅行禁令生效 阿富汗等12國禁止入境美國

大漢技術學院末代畢典 不敵少子化8月停辦

記者王思慧／花蓮9日電
花蓮大漢技術學院8月停辦，8日舉行最後一屆畢典。（記者王思慧／攝影）
花蓮大漢技術學院8月停辦，8日舉行最後一屆畢典。（記者王思慧／攝影）

位於花蓮新城鄉的大漢技術學院成立近半世紀，不敵少子化衝擊，8月停辦。昨天最後一屆畢典，176名畢業生參加，校長林岳輝說「大漢不是不見」，將轉型並永續經營。

大漢技術學院創校於1977年，前身為稚暉海專，1999年升格改制為技術學院，全盛時期學生逾7000人，但受少子化影響，學生數大不如前，董事會認為未來辦學困難，依法向教育部提出停辦計畫，去年8月已停招，今年8月起停辦。

昨天是大漢技術學院最後一屆畢業典禮，包含碩士班、日間部學院部、進修部學院部與專科部等學制，各系所師長為畢業生撥穗、頒發學位證書，師生在校園合影，因學校將停辦，更添離情依依氛圍。

校長林岳輝致詞表示，雖然這是最後一次畢業典禮，但畢業不是結束，而是另一個開始，學校會以大家為榮；大漢停辦後不是不見，會秉持落實轉型、利眾福民、永續經營等方針持續發展。學校未來去向，因校園用地分屬不同單位，會再研議如何使用。

大漢技術學院主秘邱天佑表示，有15名未畢業的碩班研究生，將分發到中國科技大學繼續就讀；學院部約90名學生分發到佛光大學，學校已依學生要求成立佛光大學「大漢專班」，讓同學按原系名、原課程繼續就讀到畢業，老師則採退休或離職方式退場。

退休 教育部

上一則

北捷電扶梯近5年事故達835件 議員籲宣導避免走動

下一則

因應美中AI算力戰 台積海外建廠美國優先 日、德放緩

延伸閱讀

2家長因性平案互罵害畢典取消 受累畢業生怒：我爸從國外來

2家長因性平案互罵害畢典取消 受累畢業生怒：我爸從國外來
少子化衝擊 中山、高雄大學重啟併校談判

少子化衝擊 中山、高雄大學重啟併校談判
南加華裔家長教師協會 頒黃趙企晨終身成就獎

南加華裔家長教師協會 頒黃趙企晨終身成就獎
喬州高中生打工身影感動人 獲逾22萬元善款

喬州高中生打工身影感動人 獲逾22萬元善款

熱門新聞

現金交易仍為台灣主要消費型態，店家以手摸錢，如又接觸食物，恐引起交叉汙染，為此，食藥署宣布食安新制，如有上述違規開罰。(記者劉學聖／攝影)

餐飲人員「禁找錢再碰食」 台攤商喊：做不到

2025-06-04 19:52
被封為「車模界林志玲」的知名模特兒，在醫美診所打完「牛奶針」後陷入昏迷了13天。 （取材自臉書）

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

2025-06-06 02:17
「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)

民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

2025-06-03 09:28
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24

超人氣

更多 >
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車
馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期
女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　