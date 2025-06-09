大漢技術學院末代畢典 不敵少子化8月停辦

花蓮大漢技術學院8月停辦，8日舉行最後一屆畢典。（記者王思慧／攝影）

位於花蓮新城鄉的大漢技術學院成立近半世紀，不敵少子化衝擊，8月停辦。昨天最後一屆畢典，176名畢業生參加，校長林岳輝說「大漢不是不見」，將轉型並永續經營。

大漢技術學院創校於1977年，前身為稚暉海專，1999年升格改制為技術學院，全盛時期學生逾7000人，但受少子化影響，學生數大不如前，董事會認為未來辦學困難，依法向教育部 提出停辦計畫，去年8月已停招，今年8月起停辦。

昨天是大漢技術學院最後一屆畢業典禮，包含碩士班、日間部學院部、進修部學院部與專科部等學制，各系所師長為畢業生撥穗、頒發學位證書，師生在校園合影，因學校將停辦，更添離情依依氛圍。

校長林岳輝致詞表示，雖然這是最後一次畢業典禮，但畢業不是結束，而是另一個開始，學校會以大家為榮；大漢停辦後不是不見，會秉持落實轉型、利眾福民、永續經營等方針持續發展。學校未來去向，因校園用地分屬不同單位，會再研議如何使用。

大漢技術學院主秘邱天佑表示，有15名未畢業的碩班研究生，將分發到中國科技大學繼續就讀；學院部約90名學生分發到佛光大學，學校已依學生要求成立佛光大學「大漢專班」，讓同學按原系名、原課程繼續就讀到畢業，老師則採退休 或離職方式退場。