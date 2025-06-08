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台芥川賞作家李琴峰遭揭跨性別 怒告日市議員

台灣新聞組╱台北8日電
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李琴峰。(圖／聯合文學提供)
李琴峰。(圖／聯合文學提供)

根據日媒「讀賣新聞」報導，以小說「彼岸花盛開之島」獲得日本文學最高榮譽之一「芥川賞」的台灣旅日作家李琴峰，近日控告山梨縣甲府市議員村松ひろ美，原因是對方在社群平台上揭露自己的跨性別身分，並上傳過去未變更性別前的照片，涉嫌侵犯隱私與名譽。李琴峰已向東京地方法院提起民事訴訟，要求刪除貼文並求償550萬日圓（約3.8萬美元）。

李琴峰表示，她於2013年來日本前已完成性別變更手續，自此以女性身分生活。她在記者會上指出：「我和這位市議員完全沒有任何交情，卻被單方面揭露了極為敏感的個人資訊。」該市議員方面則回應：「會在收到訴狀後與律師討論名譽毀損是否成立。」

儘管相關貼文已刪除，村松市議員之後仍再次發布類似內容，包含李琴峰變更性別前的照片，引發外界質疑其動機與個資處理的正當性。李琴峰強調，事件已嚴重傷害其人格尊嚴，她主張當事人有權自主決定是否、何時、以何種方式揭露身分性別資訊。

但網友反應兩極。有人認為「即使當事人曾經公開過，也不能由他人任意揭露」，指出市議員作為公職人員應對個資更審慎；但也有人認為，若未接受手術就變更性別，恐引發社會制度上的風險，認為法律應重新檢討相關認定基準。

此事件雖尚待法院裁定，不過從各方反應來看，如何在性別認同與隱私保護之間取得平衡，已成現代社會的重要課題。

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