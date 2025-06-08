我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞利桑納州少女挑戰TikTok「噴劑吸嗅」心臟驟停猝逝

分別為川普、馬斯克工作 白宮副幕僚長夫婦成夾心餅乾

高中生學習歷程造假 台大校長：每個人都有犯錯的時候

記者許維寧／台北8日電
台大校長陳文章。（記者胡經周／攝影）
台大校長陳文章。（記者胡經周／攝影）

日前有學生因學習歷程檔案內容不實，被多間大學醫學系撤銷正取資格，引發討論。台大校長陳文章昨表示，每個人都有犯錯的時候，建議學生分科測驗可再努力，「若考上台大，當然歡迎。」另也提到，每個系對學生要求不同，二階時參採備審資料占比應給招生學系更多彈性。

依現行申請入學二階甄選規定，醫牙相關科系備審資料最低需參採一成，其他科系最低則需參採二成。陳文章表示，每個系招生需求不同，考量也不一，學習歷程還是可作為一部分考量，但應該給招生學系更多彈性，畢竟每個系都有自身的專業和特色、對想找的學生也有不同想法，也許參採占比不要訂得太死，甚至招聯會也可能再討論。

但陳文章也強調，學習歷程在現代還是有參考的價值，雖然偶爾有疏漏，但能回頭檢視體制需精進之處，未來教師也許必須在面試時更謹慎、更清楚了解學生的學習過程。

對於近日學習歷程檔案爭議，陳文章表示，學生必須忠實地面對自己、如實反映學習成果，該案學生因檢具內容不實陸續遭數間學校撤銷正取資格，相信學生很難過，但學習的路還很長，7月還有分科測驗考試，若學生能藉此考上台大，當然歡迎。

台師大教務長劉美慧則認為，台師大學系二階參採學習歷程的占比平均約是35%，各學系特質不同，可自行設有不一樣的占比。文學院、教育學院科系學習歷程分數占比高於平均值，在於學系更關注學生多元表現，能讓學系評估其考試外的能力，但如音樂系、運動競技系等則側重術科表現，學習歷程占比就會較低。

劉美慧也提到，「目前制度看來是還好。」學系可依選才需求，決定是否調高二階學習歷程分數占比，目前沒有學系提出要放寬下限的需求。

一名私大高層則認為，當年是希望既然高中生花了心力製作學檔，升學就要派上用場、大學要認真看，因此才設有學檔最低參採占比，若下限再放寬，學檔恐不會再受重視。

台大 升學

上一則

保育動物石虎淪為千元野味 越南移工違法獵捕遭逮

下一則

觀察站／刑法100條「思想罪」借屍還魂 兩岸條例成打壓異己工具

延伸閱讀

造假學霸遭3校取消資格 醫師父籲勿擾 中國醫大稱仍在議

造假學霸遭3校取消資格 醫師父籲勿擾 中國醫大稱仍在議
誑稱最佳辯士…高中學霸造假 陽交大、北醫取消錄取

誑稱最佳辯士…高中學霸造假 陽交大、北醫取消錄取
學習檔案自稱最佳辯士 醫學系錄取生涉造假

學習檔案自稱最佳辯士 醫學系錄取生涉造假
涉造假遊民所石綿報告 調查員曾有不良紀錄

涉造假遊民所石綿報告 調查員曾有不良紀錄

熱門新聞

現金交易仍為台灣主要消費型態，店家以手摸錢，如又接觸食物，恐引起交叉汙染，為此，食藥署宣布食安新制，如有上述違規開罰。(記者劉學聖／攝影)

餐飲人員「禁找錢再碰食」 台攤商喊：做不到

2025-06-04 19:52
被封為「車模界林志玲」的知名模特兒，在醫美診所打完「牛奶針」後陷入昏迷了13天。 （取材自臉書）

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

2025-06-06 02:17
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)

民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

2025-06-03 09:28
台中市七旬廖姓婦人上月底險中歹徒假冒名人的投資詐騙，警方與行員保住93萬元積蓄。(圖／第二警分局提供)

陳文茜送書是詐騙 7旬婦險丟光老本

2025-06-01 09:09

超人氣

更多 >
孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉

孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉
29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」
川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果
不開玩笑 在美國取這11個名字違法

不開玩笑 在美國取這11個名字違法