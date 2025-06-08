我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

班農爆料馬斯克曾在白宮對貝森特動粗 川普：太超過了

詐騙ing／防糧食券被盜 卡片遺失5招自保

2家長因性平案互罵害畢典取消 受累畢業生怒：我爸從國外來

記者趙容萱／台中8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
逢甲大學有畢業生上網投訴，某系6日的畢典因為涉及性平事件，延誤兩小時後取消。(翻攝自Threads)
逢甲大學有畢業生上網投訴，某系6日的畢典因為涉及性平事件，延誤兩小時後取消。(翻攝自Threads)

台中逢甲大學機電系6日晚舉辦畢業典禮，因為涉及性平事件，有兩名家長對峙開罵，校方調解無效，畢典因此被迫取消，讓與會畢業生炸鍋，有人哀號「我爸特地從馬來西亞過來，結果遇到這種事情 」。校方昨聲明表示遺憾，向畢業生及親友表達歉意，並與機電系研擬於6月下旬補辦典禮。

有多名畢業生畢典後在Threads上紛紛PO文、PO影片，表達對畢業典禮被迫喊停表達不滿。從影片中可以看到，畢典正準備進行時，其中一名家長從座位席中站起，開始對著舞台上的老師提出質疑，有些家長試圖緩解打圓場，另一邊的家長也加入戰局。

根據學生轉述，起因A家長的女兒與B家長的兒子曾發生性平糾紛。當A家長發現B家長的兒子也到場參加畢典時，激烈反對，並揚言如果對方不離開，畢業典禮就不應繼續舉行。B家長則認為自己的孩子有權參與典禮，堅決不肯離場，雙方因此僵持不下。校方嘗試調解無效，導致畢業典禮延誤兩個小時，最終宣布取消。此舉讓其他家長和畢業生難以接受，引發全場譁然與不滿。

有畢業生在Threads上PO文表示，「我無語了、逢甲！」「重點我爸特地從馬來西亞過來！60幾歲還要跑那麼遠！結果遇到這種事情」；其他畢業生、脆友紛紛留言撻伐「其他畢業生都不是人了？」「這是小學處理的水準嗎？」「學校處理得很爛」、「性平案問題？那應該是先禁止加害者參加才對吧？怎麼可以因為加害者關係，就影響全部的人。」

逢甲大學在昨天發表聲明表示，逢甲大學深表遺憾，針對畢典發生突發情形深表遺憾，並對受影響的畢業生及蒞臨現場的親友表達最誠摯的歉意。

逢甲大學指出，校方理解並重視畢業生及家長對未能如期完成畢業典禮的失望與不滿，已與機電系研擬於6月下旬補辦典禮，以確保每一位畢業生都能獲得一場莊重且圓滿的畢業典禮。

逢甲大學有畢業生上網投訴，某系6日的畢典因為涉及性平事件，延誤兩小時後取消。(圖...
逢甲大學有畢業生上網投訴，某系6日的畢典因為涉及性平事件，延誤兩小時後取消。(圖／民眾提供)

Threads

上一則

獲台東大學頒授名譽博士 陳樹菊：沒有嫌棄我賣菜

下一則

川普擋哈佛外籍生 台大推「訪問生專案」搶才

延伸閱讀

畢業獎章都沒脫…喬州高中生辛勤打工感動人 獲逾22萬元善款

畢業獎章都沒脫…喬州高中生辛勤打工感動人 獲逾22萬元善款
政大畢業典禮 資深音樂人林隆璇獲教育博士學位

政大畢業典禮 資深音樂人林隆璇獲教育博士學位
賴清德警大畢典勉畢業生「勿吃案」 基層警察嗤之以鼻

賴清德警大畢典勉畢業生「勿吃案」 基層警察嗤之以鼻
洛威爾高中今年畢業生 被貼「彩票生」標籤

洛威爾高中今年畢業生 被貼「彩票生」標籤

熱門新聞

現金交易仍為台灣主要消費型態，店家以手摸錢，如又接觸食物，恐引起交叉汙染，為此，食藥署宣布食安新制，如有上述違規開罰。(記者劉學聖／攝影)

餐飲人員「禁找錢再碰食」 台攤商喊：做不到

2025-06-04 19:52
被封為「車模界林志玲」的知名模特兒，在醫美診所打完「牛奶針」後陷入昏迷了13天。 （取材自臉書）

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

2025-06-06 02:17
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)

民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

2025-06-03 09:28
台中市七旬廖姓婦人上月底險中歹徒假冒名人的投資詐騙，警方與行員保住93萬元積蓄。(圖／第二警分局提供)

陳文茜送書是詐騙 7旬婦險丟光老本

2025-06-01 09:09

超人氣

更多 >
川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉

孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉
29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」
川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果
不開玩笑 在美國取這11個名字違法

不開玩笑 在美國取這11個名字違法