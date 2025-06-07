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議員建議台北市信義商圈增徒步區 蔣萬安允諾評估

記者楊正海、邱書昱／台北7日電
台北市信義商圈夜經濟活絡，市議員建議增設行人徒步區。（圖／台北市觀傳局提供）
台北市信義商圈夜經濟活絡，市議員建議增設行人徒步區。（圖／台北市觀傳局提供）

台北市現正在永康商圈試辦徒步區，議員陳宥丞昨說，夜經濟活絡的信義商圈，其中松壽路20巷區域是合法娛樂區，但人車爭道頻傳，讓觀光客看笑話，應成立行人徒步區。市長蔣萬安允諾評估，在有條件情形下，增加行人徒步區。

陳宥丞質詢指出，台北市推動人本交通，他隨市長出國考察美國紐約時代廣場，當初推動徒步區時，紐約的計程車、物流業者反對，擔心生意下滑，但成立後交通事故降低40%、行人遵守交通增加15%，商機提升25%以上。

陳宥丞說，台灣現在最紅的街邊娛樂區是信義計畫區的松壽路20巷，但夜間人車非常多，險象環生，尤其觀光客可以來同歡，卻要站在路上跟車爭道，這裡是娛樂區，也非住商混合，不會干擾人，應評估有條件的來示範行人徒步區，連轄區的信義警分局也認同。

「需要跟在地溝通，一周內評估。」交通局長謝銘鴻表示，松壽路20巷的路段短，要持續觀察夜晚活動是每天或假日等，該路段周遭有兩處的停車場出入口，因此細節還需要持續溝通。

謝銘鴻說，目前討論兩方向，若強制規定哪些時段禁行，是否會影響商家？仍要討論。另外，要與警察局討論先在出入口設置人車分流的導引隔離。

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