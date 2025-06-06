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造假學霸遭3校取消資格 醫師父籲勿擾 中國醫大稱仍在議

記者游振昇、余采瀅／台中6日電
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一名高中生因申請入學學習歷程檔案遭大學端查獲不實，陸續遭正、備取的學校醫學系撤銷資格。(本報資料照片)
一名高中生因申請入學學習歷程檔案遭大學端查獲不實，陸續遭正、備取的學校醫學系撤銷資格。(本報資料照片)

台中一名高中生獲5所大學醫學系正、備取資格，後來因為學習歷程檔案被發現有誤，已遭陽明交通大學、臺北醫學大學、中山醫學大學取消錄取資格。中國醫藥大學招生委員會表示，明天（6日）將開會討論錄取資格。高中生父親在豐原區開診所，診所5日傍晚正常看診，候診人數多，大門貼告示，表明身為父親，關懷孩子的身心健康，是此刻最重要的任務，呼籲外界勿打擾。

這名學生在學習歷程檔案中，提及曾獲得最佳辯士，他自行在社群媒體公布，遭質疑並未獲得最佳辯士，他後來坦承為單場最佳辯士，誤植資料並向外界道歉，陸續遭三校取消錄取資格，他備取長庚大學醫學系，校方表示，已將審議結果告知甄選會與該生，不對外公布結果。

中國醫藥大學認定該生已違反招生規定，若依相關規定，將取消其錄取資格，但校方並未公告正式結果。中國醫大傍晚表示，外界認為本校已決定取消該生錄取資格，顯與事實有出入。

中國醫大表示，校方為求慎重，連日來已彙整相關資料，避免影響考生權益；中國醫大招生委員會六日將開會審查該生錄取考資格，將依循教育部「大學招生委員會聯合會大學申請入學招生規定」辦理。

高中生的父親在豐原地區開診所，評價好，5日傍晚診所外有多位候診患者，診所大門貼聲明，內容寫「為維護門診秩序與病人權益，本診所不接受訪問或採訪行為」；學生父親表示，身為父親，關懷孩子的身心健康，是此刻最重要的任務。

聲明強調，若於診所內妨礙看診行為，已涉及違反醫療法，診所會依法報警處理。

社群媒體 教育部

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