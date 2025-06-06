我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重提艷照風波 張柏芝多年後鬆口：我信錯了人

外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

台特種部隊 儲備蛙兵金門訓練溺水 無心跳急送醫

記者蔡家蓁／金門6日電
陸軍海龍蛙兵儲訓隊發生學員游泳訓練不慎溺水意外，目前已後送三軍總醫院治療中；示意圖，非新聞當事人。(圖／軍聞社)
陸軍海龍蛙兵儲訓隊發生學員游泳訓練不慎溺水意外，目前已後送三軍總醫院治療中；示意圖，非新聞當事人。(圖／軍聞社)

陸軍航空特戰指揮部金門兩棲偵察營的蛙兵學員陳姓下士，昨天在部隊游泳池例行訓練時溺水，失去呼吸心跳，被送醫急救恢復生命跡象。軍方表示，尚在調查陳溺水原因，將檢討相關訓練流程，確保安全。

據了解，下士陳姓男子來自台中市，入伍3年多，最近參加蛙兵儲備隊訓練，昨上午8時許溺水後被隊員救起送至衛福部金門醫院，經搶救恢復呼吸心跳，金防部指揮官黃先壬與政戰主任王石朋等人趕往探視，陳狀況嚴重，經軍方評估轉送三軍總醫院。

蛙兵儲備隊員被軍方內部稱為「蝌蚪」，軍方人士說，操課時教官都在一旁，發現陳溺水，馬上拖上岸搶救，反應算快，否則可能更嚴重。

軍方表示，組專案小組調查，約談在場人員釐清事發經過，將全面檢視危安風險管控機制與應處程序，避免類似案件再發生，以維訓練安全。

航特部兩棲偵察營俗稱「海龍蛙兵」、「水鬼」，屬國軍特種部隊，駐地包括澎湖、金門、馬祖等離島，主要任務是反恐、突擊、特種偵察與兩棲作戰，保衛台灣本島與外離島重要關鍵設施安全，訓練項目有武裝長泳、潛水作戰及模擬敵區滲透等，成為蛙兵須歷經儲備隊兩階段共3個月訓練，淘汰率逾7成。

上一則

造假學霸遭3校取消資格 醫師父籲勿擾 中國醫大稱仍在議

下一則

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

延伸閱讀

防迷航到大陸？金防部擬海邊禁釣 官兵嗆：因噎廢食

防迷航到大陸？金防部擬海邊禁釣 官兵嗆：因噎廢食
95歲老兵重返金門 憶古寧頭戰役歷史 口述親身經歷

95歲老兵重返金門 憶古寧頭戰役歷史 口述親身經歷
4艘中國海警船襲擾金門海域 海巡併航驅離

4艘中國海警船襲擾金門海域 海巡併航驅離
陸男套泳圈闖金門大膽島 遭海巡活逮

陸男套泳圈闖金門大膽島 遭海巡活逮

熱門新聞

海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
現金交易仍為台灣主要消費型態，店家以手摸錢，如又接觸食物，恐引起交叉汙染，為此，食藥署宣布食安新制，如有上述違規開罰。(記者劉學聖／攝影)

餐飲人員「禁找錢再碰食」 台攤商喊：做不到

2025-06-04 19:52
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)

民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

2025-06-03 09:28
台中市七旬廖姓婦人上月底險中歹徒假冒名人的投資詐騙，警方與行員保住93萬元積蓄。(圖／第二警分局提供)

陳文茜送書是詐騙 7旬婦險丟光老本

2025-06-01 09:09

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案