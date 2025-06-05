台女星批急診室「亂七八糟」 醫認證是戰場：輕症別來受折騰

急診示意圖，與新聞無關。(本報資料照片)

台灣女星文汶日前帶發高燒的女兒到新北一家醫院掛急診，事後發文批該醫院急診室「亂七八糟的慌亂」、「我自己來醫好比較快」，引起討論。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書表示，對這兩句話，他某種程度上是認同的。

陳志金說，急診壅塞的時候，如果剛好又來幾個「檢傷1、2級」（危急）的病人，現場何止是「亂七八糟」，簡直就是「戰場」。「媽媽如果想要『快』的話，真的不要帶去急診！自己醫真的比較『快』」。因為急診是治療「危急」的病人，輕症的話，真的就是要等比較久，去急診不會比較快。

他表示，孩子生病，父母一定會很焦急，要先靜下心來，如果只有發燒，沒有出現其他危急症狀，是不需要去急診折騰的。小朋友發燒何時該送急診？上網查一下，各家醫院都有相關的資訊。

「大家互相體諒很重要」，陳志金表示，體諒急診醫護的忙碌和在處理危急的時候，臉上忘了笑容；體諒父母的擔心、焦慮，一時的氣昏了頭，想要上網尋求心理支持。急診是治療「病情」的「急」，不是治療「心情」的「急」，把珍貴資源留給真正需要的人。

網友表示，「急診是要優先處理會馬上死的，所以應該慶幸，你還有時間等」、「認同！急診真的是給急症的人去的」、「急診本來就是給急症患者使用，醫護人員檢傷分類後，依照嚴重程度排序看診，非常合理啊！發燒除非有合併其他症狀，例如熱痙攣、抽搐之類的，不然真的不太會第一時間就優先處理」、「現今社會太多以自我為中心的人，都我的事最緊急，若沒有優先處理就是你們的不對」、「好多人都會覺得去急診檢查會比門診快，但其實根本沒有」、「台灣的醫療真的很棒了，互相體諒，把珍貴的資源留給真正需要的人」。