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誑稱最佳辯士…高中學霸造假 陽交大、北醫取消錄取

台灣新聞組／台北5日電
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陽明交大醫學系表示，近日網路上針對2025學年個人申請正取同學的備審資料內容多所討論，經決議，該名同學的書審成績不予計分，按招生簡章規定，取消該生錄取資格。(本報資料照片)
陽明交大醫學系表示，近日網路上針對2025學年個人申請正取同學的備審資料內容多所討論，經決議，該名同學的書審成績不予計分，按招生簡章規定，取消該生錄取資格。(本報資料照片)

大學申請入學第二階段甄試近期陸續放榜，不料有學生正取陽明交大醫學系後，遭網友爆料其學習歷程檔案造假，引發爭議。據了解，該生正取陽明交大、台北醫等多校醫學系。陽明交大、北醫大等校昨召開招生委員會，認定學生檢具的資料陳述與事實不符，拍板撤銷該生正取資格。

陽明交大強調，學校重視誠信教育與品格培養，無論學生是故意或不小心，都必須負起責任，希望學生可以把本次經驗當作是學習，之後還有分科測驗等管道，考生可再努力。該生就讀高中則表示，持續積極關心孩子心理狀況，並陪伴及全力提供協助，也希望各界給予孩子更多空間。

據了解，A生正取陽明交大、中國醫、中山醫、台北醫等4校醫學系，另備取長庚大學醫學系。A生也在社群平台Threads上分享自己的學習歷程檔案，其中提到高中曾參加某菁英盃辯論比賽，獲「最佳辯士」榮譽，卻遭網友質疑該生未獲得最佳辯士，僅是當年其中一輪比賽的優秀辯士。

中央大學教授胡川安則在臉書發文質疑，該生資料顯示在日照中心服務296小時，1天工作8小時來算，要做志工37天，日照中心1個月約營業20天，等於該生要連續服務學習兩個月，好奇中學生哪來這樣的時間，可能又是造假。

陽明交大、北醫大昨日均召開校級招生委員會，均給予考生陳述機會。陽明交大指出，綜觀A生備審資料難謂有造假之實，但書審資料中確有多處陳述與事實不符，足以影響考試公平性，決議書審成績不予計分，按招生簡章規定，取消該生錄取資格。

陽明交大表示，學習歷程制度設計初衷，是為鼓勵學生自我反思與多元成長。學校也以此表達對備審資料的態度，若出於同情而不處罰，反而會傷害到體制，期盼社會各界理性看待相關議題，也給予學生更多理解與支持。

台北醫學大學表示，學校重視招生過程的公平與嚴謹，經系級及校級招生委員會審慎討論後，決議取消該生之錄取資格。

長庚大學則說，學校已召開招生委員會研議是否撤銷錄取資格，目前發函作業中。

中山醫大、中國醫大也說，針對該個案開會研議中。

一名知情人士表示，學生有檢附辯論資歷獎狀提供查核，「但坦白講，沒有老師會仔細去對獎狀上是什麼名目。」但還是要告誡學生，學檔可以寫得有技巧，但切勿變成捏造取巧。

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