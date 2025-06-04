工研院勇奪愛迪生7獎項 亞洲第一、全球第二

經濟部舉辦「創新匯聚 榮耀全球 2025 Edison Awards獲獎記者會」，宣布經濟部支持的14項研發成果共拿下五金、六銀、三銅。圖中為經濟部部長郭智輝。（圖／工研院提供）

有「創新界奧斯卡」美譽的愛迪生獎（Edison Awards）公布得獎名單，工研院在經濟部產業技術司與能源署支持下，連續九年獲國際肯定，2025年競賽中，從全球近400項技術與產品中脫穎而出，勇奪三金三銀一銅，與Adobe、３Ｍ、陶氏化工、寶潔等大廠並肩展現創新實力，穩居亞洲領先地位。

工研院長劉文雄表示，今年台灣得獎數位居全球第二，僅次於美國，工研院獲得七個獎項，機構排名中得獎數也高居第二，這些技術不僅展現技術創新，更重要的是技術已走入市場，為產業與社會創造價值。

經濟部長郭智輝 說，愛迪生獎是全球科技創新的重要指標，今年台灣表現亮眼，十四項獲獎技術幾乎都有涵蓋AI 應用，擴及自動化、運輸、資安、水資源、機器人、紡織等領域，展現經濟部以AI帶動百工百業的成果。

這次得獎涵蓋三大領域，在生醫領域，「突破性多效能溫感水膠」可加快患部治療與恢復；淨零與永續技術方面，「NaPoGlass」技術可有效降低汙染、促進水資源再利用，「Ｈ型鋼構低碳自動生產製造技術」提升建築與製造效率。

AI應用方面，則有「智慧充電：電動車 電網友善充電管理」可運用在電動車（EV），提升充電效率與電網穩定；「自動化網路控管技術Janus」可強化資安防護；「漏水智慧監測技術」可提升漏水檢測準確度，以及「冷能需量反應管理系統」優化便利商店冷能調控，展現AI在智慧生活與產業升級的潛力。