關稅戰衝擊 台無薪假人數倍增 勞動基金4月虧1349億

台灣目前因美國關稅政策而實施無薪假的企業共20家、827人，較前一期統計幾乎倍增。圖為勞工團體4月時到行政院前舉行記者會，呼籲政府補助政策應以落實企業不裁員、不違法實施無薪假為原則。（本報資料照片）

勞動部昨日公布，目前共155家企業、2831人實施減班休息（俗稱無薪假）。據統計，因美國關稅 政策而實施無薪假的企業共20家、827人，較前一期統計幾乎倍增，反映關稅對就業市場衝擊逐漸擴大。

勞動基金運用局昨也公布整體勞動基金收益統計，受到美國宣布開徵對等關稅影響，今年截至4月底止運用規模為7兆1034億元（台幣，下同，約2400億美元），收益數為負1990億元、收益率負2.9%，4月單月就虧損1349億元。

勞動部前次發布無薪假統計是在5月16日，當時統計共16家企業、400多人因美國關稅而放無薪假；時隔僅二周，家數增至20家、人數增至827人，人數幾乎翻倍。

勞動部最新統計，共155家公司實施無薪假，實施人數2831人，家數較前次統計增加七家，人數增加167人；製造業共105家、2430人放無薪假，較前一期增七家，人數增164人。

從製造業行業別來看，金屬機電工業共75家、1762人實施無薪假；資訊電子工業共九家、199人；化學工業有九家、280人；民生工業共12家、189人。

勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，這一期有家機械設備製造業公司首次通報實施無薪假，共140人，主要生產減速機齒輪，包括汽車、高爾夫球車傳動齒輪等，因外銷市場主要在歐美，該公司表達確實受美國關稅政策影響而實施無薪假。

另有一家金屬製品製造業，共72人放無薪假，主要從事電動傳動機製造，該公司曾於2023年通報實施無薪假，此次也因美國對等關稅政策影響訂單，再度實施。整體而言，傳產業者受衝擊較大。

不過，同時也有一家金屬機電工業業者，原本預計68人實施無薪假至7月，但因訂單回穩，提前到5月結束實施。

黃琦雅表示，自4月7日美國關稅政策起至5月底，地方政府統計，受美國關稅影響實施無薪假的事業單位總共20家，實施人數827人，主要集中在製造業。

勞動部表示，無薪假多數事業單位實施人數在50人以下；實施期間多數為三個月以下。去年同期無薪假實施家數共263家，實施人數5185人，較去年同期減少108家，實施人數減少2354人，就業市場尚屬穩定。