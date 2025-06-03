中火5機組違法發電 盧秀燕批賴政府州官放火

立法院3日處理在野立委所提「2028年無煤中火」主決議，多個環團代表2日呼籲朝野立委以民眾健康為優先考量，共同支持。（記者潘俊宏／攝影）

中部環團昨揭露，中火10部燃煤機組中，有5部無有效操作許可證，仍依空汙法「台化條款」繼續發電，呼籲修法遏止。台中市長盧秀燕 批評，政府自己挑戰公權力，只許州官放火，支持修法。台電表示，所有機組依法使用，中火燃氣機組曾遭中市府卡關1年，否則早已在運轉。

逢甲大學環工系特聘教授吳志超說，沒有許可證就不可燃煤，既然違法，市府應依法要求停機。環保學者梁正中說，問題源頭仍在國家的能源政策，操作許可證是地方管制電力業的手段，現在等於沒有「尚方寶劍」，中央不該沒收地方權力。

台灣核電歸零後，台中火力電廠挨批「火力全開」。環團昨在中市議會廣場開記者會，點名中火五機組無許可證。盧秀燕在議會備詢表示，中火是全國最大火力電廠，其中五部機組沒達到地方標準，市府沒核發許可證，目前仍「違法發電」，影響人民的健康。

「只准州官放火，不許百姓點燈！」盧批評，政府自己沒有執照就在發電，如何要求民間守法？連中秋 節烤肉，中央到地方都限制燒煤炭，政府卻帶頭違法發電，政府自己挑戰公權力，讓人覺得很奇怪。

盧秀燕說，中火應取得地方許可，但民進黨 政府2018年修法，地方管制只能維持現狀或放寬，不能加嚴限制，連高雄興達電廠也是，因為有法規漏洞，造成火力電廠「大燒特燒」，「我非常認同修法」。彰化縣長王惠美說，錯誤政策比貪汙更可怕。

彰化縣環保聯盟、爭好氣聯盟等中部環團，2日批評中火2、3號機組因超量燃煤，早在2019年遭中市府依台中市生煤管制條例廢止許可證，但中央函告該條例無效後，目前兩部機組處分仍待釋憲，卻持續無照運轉5年多。

執政監督聯盟執行長許心欣說，中火6、7、10號機組許可證今年元旦到期，因為中市府未在期限屆滿前准駁，台電依據空汙法第30條第三項「台化條款」，可依原許可條件繼續操作，3機組已無照運轉半年。

環團痛批，中央當年為避免台化停爐修改空汙法，現在讓中火在無許可證下「合法運轉」，非常荒謬，要求立即修法增訂落日條款，「否則，要永遠無證運轉下去？」

台中市環保局長陳宏益說，已針對生煤條例被廢止聲請釋憲，但憲法法庭至今四年多未處置，希望能盡速修法堵住漏洞。

台電發言人蔡志孟表示，中火八年來用煤量大減，空汙減少八成，五部機組的許可仍在審查中，台中電力已不夠，如果廢掉許可證，請問電從哪裡來？

立法院院會3日將處理在野立委所提2028年無煤中火主決議，2日來自北中彰投雲嘉南的環團、民眾和醫師等上百人，於立院群賢樓前舉辦汰煤氣候集會，呼籲藍白綠以人民健康為重，不分朝野都投下同意票。