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台幣5月急升 央行逮到外資炒匯 都已要求匯出

記者陳儷方／台北2日電
央行指出，幾家外資有套取台幣匯差之虞，已要求匯出資金。（本報資料照片）
央行指出，幾家外資有套取台幣匯差之虞，已要求匯出資金。（本報資料照片）

台幣兌美元匯率5月急升，中央銀行近期發現，有幾家外資以投資台股的名義匯入大額資金，卻沒有買股票，而是存在台幣存款帳戶，「有套取台幣匯差之虞」，已要求這些外資將資金匯出；至於金額，央行表示不便透露。

台幣匯率5月一路從32元兌一美元升值到29.929元，6月台幣匯率是否續升引發市場關注。央行昨天針對台灣匯市及美債等議題發表六點聲明，聲明指出，近期台灣台幣匯率已趨穩定，但仍希望市場評論人員、進出口廠商，及外資能夠共同維護匯市秩序及穩定，央行也將持續維持台幣匯率的動態穩定。

央行也再度對外資提出警告，表示近日場外監理發現，有外資以投資台灣證券之名，預先匯入大額資金並停泊於台幣存款帳戶，經查並無實際投資的事實，有套取台幣匯差之虞，違反央行結匯管理原則。因此再次呼籲外資匯入資金應依所申報的匯款性質，運用於投資台股，不得用以炒作台幣匯率。

央行外匯局長蔡烱民昨說，這幾家被央行查到的外資並非突然出現在台灣金融市場，而是長期以來就有在台灣進出、投資台股的外資，最近因為台幣匯市預期心理比較強烈，前陣子供需比較失衡，央行因此特別注意外資匯入後的資金動向。而經過溝通後，這些外資也都匯出款項，而央行會陸續進行溝通。

由於台幣5月大升逾兩元，是否有外資熱錢因此大賺炒匯財？央行官員表示，應該不太可能放那麼久，因為央行每天都在看。

央行5月上旬已有發現外資匯入後，資金沒有即時進入股票市場，而是停泊於新台幣活期存款帳戶的情形，當時到銀行實地查核，也發現有企業或個人，以國外借款名義，匯入資金結售為台幣，但這些資金並沒有進一步的用途。

央行呼籲外界勿以臆測方式評論台灣匯市議題、對匯率提出直觀式的預測，例如以大麥克指數推估台幣應該對美元升值多少，以免影響匯市穩定。同時，建議進、出口廠商最好依據實際需求進行結購美元或結售美元，勿聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而延後結購或提前結售美元，導致匯率波動加劇，反而損及自身利益。

台幣對美元匯率4月30日收在32.017兌一美元，5月29日收盤價為29.929元，5月最高升至29.91元價位，單月升值2.088元、升幅6.98%，創下1989年4月以來單月最大升幅紀錄。台幣匯價月線連兩紅，升速遠超其他主要亞幣。5月的升值幅度，足夠吸引熱錢鎖定台幣，賺取匯率價差。

台幣匯率變動以5月初較為失控，5月底升破30元心理關卡比較嚇人，尤其愈是升值，愈容易吸引害怕未來會升更多的出口商大舉拋匯；目前匯市波動趨於穩定，但由於預期美國降息、出口商滿手美元等拋匯，市場認為台幣未來還是呈現走升格局。

央行 匯率 台股

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