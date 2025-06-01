溫哥華汽車衝撞慘劇 同學日夜關懷 台女昏迷1個月奇蹟甦醒

溫哥華4月26日晚間發生汽車衝撞菲律賓節慶活動的慘劇，造成台灣女子Sora重傷昏迷一個月，日前才剛從加護病房轉出，雖然仍無法說話，但認知能力逐漸恢復中。(中央社)

中央社報導，4月溫哥華發生汽車衝撞菲律賓節慶活動的慘劇，被衝撞昏迷的台灣女子Sora，在溫哥華同學和鄰居日夜關懷及昔日同窗遠從台灣飛來加油打氣下，昏迷一個月後終於甦醒。

溫哥華汽車撞人案嫌犯羅凱基（Kai-ji Adam Lo，音譯）4月26日駕駛一輛休旅車衝入當地一個菲律賓節慶活動，造成11死、32人受傷。

當下重傷的Sora被送往溫哥華綜合醫院緊急治療，由於她的脊骨、腿骨等多個部位嚴重受傷，手術後仍處於昏迷狀態，她在溫哥華的同學和鄰居等人輪流到醫院探望，在她枕邊說話。

Sora日前終於恢復意識，雖然還不能說話，但已經可以點頭、搖頭和用眨眼的方式與人交流。

事發後一直陪伴在Sora身邊的同學嚴啟仁回想過去一個月的煎熬，哽咽地說：「當我在醫院看到她明顯有知覺和意識時，當場爆淚了。」

嚴啟仁回憶起事發後兩天首度在醫院看到Sora時的情景：「因為骨折開刀，她全身被包裹著，看得出來整個人都浮腫變形了，根本認不出來。當時醫生說她情況依然很危急，不確定是否能甦醒，我們都很害怕。」

Sora去年12月持度假打工簽證 到溫哥華，因為個性活潑開朗而結識許多同學和朋友。同學們有時間就輪流到醫院和Sora說話，希望刺激她的腦部反應。

江奕儒和林峻葳曾於今年初來溫哥華讀語言學校，因而認識Sora，兩人這次特地請假一周從台灣來探望Sora。江奕儒說：「來之前做好了很糟的心理準備，沒想到到醫院看Sora時，正好遇見她首度出現點頭搖頭的反應，真的太開心了。」林峻葳也說：「她已從加護病房轉入普通病房，一切都在往好的方向前進。這是送給我們最好的禮物。」

大溫哥華台灣同鄉會會長吳清桂為這群年輕孩子感到不捨與驕傲。Sora在溫哥華一名從未謀面的年輕鄰居Lucy得知Sora處境後，主動發起GoFundMe 籌款，還擔任聯繫汽車保險、醫療保險 等許多複雜的工作。

大溫哥華台灣同鄉會也為Sora發起募款，至今已募得加幣4萬元（約2.9萬美元）；加上GoFundMe的加幣7萬多元小額捐款，這些資金都將成為協助Sora未來復健的一些能量。

另一方面，肇事嫌犯羅凱基5月31日透過視訊出席卑詩省法庭，他被控八項二級謀殺罪。