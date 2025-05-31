匿蹤無人艇失聯懸賞20萬 被海巡尋獲 錢怎給？網熱議

雷虎科技懸賞20萬雷達無人船失聯，海巡署30日在澳底外海尋獲，並拖返至澳底漁港。(圖／海巡署提供)

雷虎科技一艘具「匿蹤」功能的2米無人艇日前在花蓮外海失聯，雷虎祭重金懸賞20萬元(台幣，下同，約6700美元)，海巡署昨在新北市澳底外海尋獲，雷虎科技表示，20萬元獎金一定會給，但海巡署強調為民服務。這20萬懸賞金如何給到海巡手中，引爆網友熱議，有網友說「公家單位當然不好收，但怎麼送就看雷虎的誠意了。」

海巡第二巡防區副主任謝祐懋說，昨天上午11時許，海巡署第二巡防區指揮部小香蘭雷達於新北市澳底漁港東方約1.6浬海域，發現一可疑混合雷達目標，隨即通報小香蘭守望哨；經守望哨與澳底海巡隊PP-3561巡防艇接近辨識後，確認該目標為雷虎科技5月27日在花蓮和平東方30浬海域執行海上測試期間失聯的無人船。

雷虎科技昨確認，已派遣作業船舶前往現場拖帶回收作業，無人艇已拖返澳底漁港，等待雷虎科技處理。雷虎科技說明，失聯的是2米無人艇，而非6月要公開展示的8米「海鯊」攻擊型無人艇。

網友讚，「匿蹤」無人艇還能在茫茫大海中被找到，海巡署真的很不簡單。但大批網友說，「攻擊型無人艇居然因為海象差失聯？」不可思議。

海巡署尋獲無人船消息傳開，各社群、軍事網有大批網友熱議，有網友說「雷虎科技不能食言ㄛ，一定要將懸賞金給海巡署。」、「是個非常成功的失敗，做到連操作者都找不到的匿蹤能力」、「廠家標榜GPS定位遙控？？現在是自動切換北斗系統叛逃嗎？」、「連GPS都沒有，也太誇張了，自家人都找不到，海巡人員中獎了。」、「海巡署獲得20萬元今晚加菜囉」。

還有網友表示，「海巡署是公家單位，表面上當然不會收懸賞金，就看雷虎的誠意了，送加菜金有很多可能性及手法，純看軍虎有沒有誠意了。」、「公家單位要領這20萬要怎麼領，會不會到後面20萬都不會給。」