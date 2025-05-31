台語辭典收台灣台語「罵人俗諺」 教育部遭疑去中國化

教育部台灣台語常用詞辭典不定期更新，近日新增770筆，內容多元。(本報資料照片)

教育部 台灣台語常用詞辭典不定期更新，近日新增770筆，其中包括不少罵人的俗諺，包括「放尿攪沙袂做堆」、「袂生，牽拖厝邊」，一般詞條則有夭壽骨、無臭無潲等詞彙。對此，教育部表示，希望能如實蒐集並記錄生活用詞。

本報系聯合報報導，台灣台語常用辭典去年納入如死好、老風騷等辭彙，引發民眾熱議。近期辭典再更新，教育部表示，本次收錄一般詞彙280筆、台華共同詞450筆、俗諺40筆，共計770筆資訊，詞彙皆需經編審委員審議，確認用字、讀音、釋義、舉例等資訊後公告於辭典網站，才共民眾查詢使用。

本次新增的一般詞調包括罵人用的夭壽骨，意指短命鬼，罵人的粗俗話語，也用以指人缺德。亦包括「無臭無潲」，辭典解釋為責人不像樣，同為罵人的粗鄙用語，或講人沒道理。

新增俗諺則包括「放尿攪沙袂做堆」，意指尿和沙子攪拌在一起，無法結成塊，用以比喻團體中的人各自為政、不團結。以及「袂生，牽拖厝邊」，意指無法生育卻怪罪鄰居，用來嘲諷出了問題不自我檢討，只會卸責他人。

教育部表示，收詞標準以日常生活中使用得到的常用詞且具台灣台語特徵的詞形為主，前期蒐集多部坊間具代表性的字、辭典及教科書、期刊、文學著作、謠諺等相關文獻，列為主要詞目，後期則增加各項台灣台語相關計畫所蒐集的語料，以及各界提供的常用詞。隨著民眾使用需求以及新興詞彙快速增加，會持續蒐羅資料並納入基礎詞庫。

據中國時報報導，有文史教師對於辭典收錄不雅語彙表達無奈，批評賴政府主導下的教育部，以粗俗語言作為知識基礎，將罵人話納入官方辭典已近匪夷所思，質疑背後意圖為刻意推行「台灣台語」，與傳統閩南語切割，實質仍為「去中國化」的語言政策操作。

北一女中國文教師區桂芝表示，傳統辭典應著重收錄需學習或陌生詞彙，但賴政府從將閩南語更名為「台灣台語」後，教育部頒布的辭典內容大幅偏向日常甚至粗俗語言，讓人難以理解教育價值。

區桂芝直言，教育本質是引導人性向善，不是把粗鄙當教材，收錄如「放尿」這類日常口語，不僅無教育意義，還會破壞社會教養、誤導學生價值觀，更會引導孩子的劣根性。

區桂芝進一步指出，閩南語的特質為優美古雅，但新辭典卻反將台語簡化為僅剩粗俗對話，已違背語言教育初衷，「教授們可能是要無愧於鐘點費，不然不必全放進去」。

另有一名不具名的歷史教師也批評，辭典字詞有失水準，閩南語向來語調優雅、蘊含古典文學底蘊，如歌仔戲、布袋戲中就大量使用文言文與詩詞，這份字典收錄的詞彙完全看不到閩南語原本的文化深度。

這位歷史教師認為，賴政府這樣的做法，就是刻意以「台灣台語」取代閩南語，收錄大量粗鄙詞彙，實際目的是文化切割，「這是典型的去中國化手段，讓台語與閩南語徹底分離。」