我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓州貨車翻車 2.5億隻蜜蜂飛竄 警呼籲民眾避開

川普態度似有緩和 稱中國留學生「不會有事的」

華航班機降落疑遭鳥擊 桃園機場跑道一度關閉35分鐘

記者葉信菉／桃園即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一架維也納飛台北班機降落桃園機場時疑似遭遇鳥擊，桃園國際機場公司接獲塔台通報後即依照標準作業程序，與航管單位協調後暫時關閉該跑道，受影響航機在桃機上空盤旋。(取材自Flightradar 24)
一架維也納飛台北班機降落桃園機場時疑似遭遇鳥擊，桃園國際機場公司接獲塔台通報後即依照標準作業程序，與航管單位協調後暫時關閉該跑道，受影響航機在桃機上空盤旋。(取材自Flightradar 24)

華航空一架維也納飛台北班機於台北時間31日凌晨5時降落桃園機場時疑似遭遇鳥擊，桃園國際機場公司接獲塔台通報後即依照標準作業程序，與航管單位協調後暫時關閉該跑道，並派遣人員前往現場處理。

機場公司表示，經現場初步巡檢，發現跑道清理範圍較大，機場公司隨即增派人力加速作業。至台北清晨5時31分，清理作業完成，確認跑道無異物（FOD）且狀況正常後，重新開放05R跑道運作。本事件共影響13架進場航機，包括12架客機與1架貨機。跑道總計關閉時間為35分鐘。

機場公司表示，為防範鳥擊事件，機場每年於4至6月候鳥過境期間，持續加強鳥害防制措施。除在河道上方設置防鳥網、防止鳥類覓食外，也會定期檢查鳥類棲息地點，每天早、中、晚及跑道定期或不定期關閉時段，機場均會透過驅鳥炮、航警獵槍等方式驅趕鳥群，確保飛機起降與滑行安全。若發生突發鳥群活動，將依規定立即關閉跑道處理。

此外，機場公司也會定期在官網發布「野生動物活動通告」，公告當月鳥類活動資訊及預警訊息，並配合長期鳥相與昆蟲相調查，透過大數據分析掌握鳥類動態，規劃防制對策。機場公司將持續從源頭管理與即時應變雙管齊下，降低鳥擊風險，強化飛航安全。

桃園國際機場 華航

上一則

台語辭典收台灣台語「罵人俗諺」 教育部遭疑去中國化

下一則

傳美擬擴大對台軍售 規模超過川普首任期183億美元

延伸閱讀

取得TSA預檢 通關時如何不成為討人厭旅客

取得TSA預檢 通關時如何不成為討人厭旅客
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」
SFO航班誤點排行榜 最雷航空延誤率破四成 這家表現最穩

SFO航班誤點排行榜 最雷航空延誤率破四成 這家表現最穩
國內搭機注意…聯航6月新規上路 不遵守恐有嚴重後果

國內搭機注意…聯航6月新規上路 不遵守恐有嚴重後果

熱門新聞

台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

2025-05-21 12:03
海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
一名美國籍男子在台發生車禍，造成下半身癱瘓，上網分享自身遭遇。（取材自「Dull Men's Club」臉書社團）

美籍男子在台車禍致癱瘓 為官司困3年終於能回家

2025-05-23 23:00
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
前經濟部長孫運璿曾在台北市小欣欣豆漿店吃早餐時，做出影響台灣半導體產業的重大決定。（取材自新北市副秘書長張其強臉書）

在這做了決定…台灣半導體產業點子發源地的豆漿店在哪？

2025-05-24 09:13

超人氣

更多 >
洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解
賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？
撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事
青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局
川普歡送馬斯克：他不會真的離開…贈金鑰匙表揚DOGE工作

川普歡送馬斯克：他不會真的離開…贈金鑰匙表揚DOGE工作