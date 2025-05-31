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捍衛台海逾50年 F-5E/F戰機6月底除役

記者李人岳／台北31日電
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空軍F-5E/F戰機服役超過50年，預計6月底、7月初正式除役。圖為志航基地F-5E/F型戰機模擬緊急起飛。（本報資料照片）
空軍F-5E/F戰機服役超過50年，預計6月底、7月初正式除役。圖為志航基地F-5E/F型戰機模擬緊急起飛。（本報資料照片）

空軍官員證實，空軍現役RF-5E偵照機及F-5F雙座戰鬥教練機即將除役，空軍預計6月底、7月初舉辦除役典禮，儀式細節仍在規畫中。這也是F-5E戰機家族服役超過50年後，最後告別台灣的天空。

F-5E/F「虎2式」戰鬥機是空軍從70到90年代中期以前的主力機種，國軍全盛時期同時編裝空軍5個聯隊15個中隊。二代機服役後逐步退至第二線，2023年11月由AJT勇鷹高教機接替在台東志航基地的部訓任務，目前僅剩花蓮基地仍維持RF-5E偵照機型能量及支援的F-5F。

國防部長顧立雄近期接受媒體專訪指出，凡是不符合作戰需求、使用效益不彰、修復成本過高、逾壽期等裝備，都要有決心及魄力去淘汰，2025年至2029年的汰除計畫，包括CM12戰車、牽引砲等1800餘項，共25萬餘件的汰除項目。

相關官員表示，對於各項武器裝備，須檢討機齡、裝備是否過時，並且評估是否仍還要繼續維持？目前F-5型機預計6月底、7月初舉辦除役典禮，不過屆時尚有軍校聯合畢業典禮、愛國教育等重大活動，確切除役典禮時間及方式仍在規畫中，尚未定案。

F-5E/F為美國諾斯洛浦公司在1970年代推出的輕型多功能戰機，中華民國在1973年與美國簽訂「虎安計畫」授權生產，至1986年12月全案結束為止，共生產242架F-5E和66架F-5F，合計308架F-5E/F，其中有7架在1990年代修改為RF-5E偵察機。

國軍與美國合作生產的首架F-5E於1974年10月出廠，命名為中正號，此後成為空軍數量最多的主力戰機，也開啟超過50年的服役歷史，據統計，到2022年已執行超過13萬8000架次作戰任務，有其不可抹滅的地位，尤其84-85年台海飛彈危機期間，正值F-104機服役末期及二代機成軍前的青黃不接階段，F-5型機承接沉重的空防任務，平安度過八二三砲戰後，台海局勢最緊張的危機時刻。

F-5E/F戰機在台服役超過50年，是空軍服役時間最久的戰鬥機，不但培養出無數空軍戰鬥機飛行員，也是台灣好幾個世代航空、軍事迷最熟悉、最充滿共同回憶的戰鬥機之一。1978年底美國宣布與中華民國斷交，各界發起「自強愛國捐款運動」，空軍「自強中隊」漆繪梅花隊徽的F-5E戰機成為當年的焦點。

1986年電影「捍衛戰士」熱銷全球，空軍「假想敵中隊」的資訊也逐漸公開，F-5E採用模擬米格機塗裝的銀色與叢林迷彩漆飾，並仿效米格機將機號改以大紅數字漆於機首兩側，機尾則有「瞄準米格機」的隊徽，使「志航基地、假想敵中隊與F-5E戰機」從此成為空軍的最佳代名詞。

中華民國 國防部

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