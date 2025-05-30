賴總統才喊防疫量能充裕 邱泰源道歉：快篩鋪貨慢了2天
新冠疫情急遽攀升，衛福部疾管署預估此波疫情全台累計染疫人數上看180萬人。近期基層診所、藥局傳出抗病毒藥物、快篩試劑缺貨，尤其快篩讓民眾跑遍藥局買不到。衛福部長邱泰源昨天首度道歉，坦言鋪貨慢了。不過，賴清德總統前一天才信心喊話，強調防疫量能相當充裕，衛福部長邱泰源就出面道歉，表示快篩生產鋪貨遲到1、2天，民眾憂「缺疫苗、缺快篩、缺藥物」，政府安心睡，彷彿平行時空。
衛福部昨赴行政院報告「新冠疫情現況及因應作為」。卓榮泰說，端午連假有許多國人結伴出遊或返鄉團圓，衛福部加強宣導民眾落實個人防疫，並建議赴醫院診所等人潮聚集所場所都能佩戴口罩。
中部診所醫師施勝桓說，有75歲患者出現呼吸道症狀，找了好幾家藥局沒有快篩，最後在美式賣場買到，結果真「兩條線」確診，折騰半天才開立口服抗病毒藥物。台南多家藥局快篩缺貨，民眾詢問電話不斷。中華民國診所協會全聯會理事長廖文鎮說，很多診所面臨醫用快篩試劑、抗病毒藥物「雙無」窘狀。
邱泰源則表示，快篩試劑已在三大超商鋪貨，廠商日以繼夜增產，本周預計鋪貨60萬劑，下周鋪貨120萬劑，「抱歉，生產鋪貨過程多了1、2天，但很快就會有貨，請大家放心。」
疾管署副署長羅一鈞說，此波疫情於6月底至7月初達高峰，可能超過去年夏季疫情高點，28日疫苗接種人數達1.5萬人，創今年單日最高紀錄，近3天接種人數累計3.8萬人，是上周同期1.9萬人的1.9倍，預估本周新冠門急診就診人數突破6萬人次。
基層藥師協會理事長沈采穎指出，5月15日有三廠商、四品牌領有販售快篩執照，衛福部食藥署卻在21日多核准一家廠商也能販售，三級醫療器材許可證核准需近一年，如今僅三個工作天就發，令人匪夷所思。食藥署副署長王德原說，該家廠商去年7月就已申請，只能說是巧合，剛好趕上疫情高峰。
民進黨一心一意大罷免，預估最快7月就可以「罷免救台灣」，卻一再輕忽媒體早就不斷示警，新冠疫情5月即出現攀升趨勢，賴政府仍將國家資源重心放在大罷免，輕忽可能的大疫情危機。
賴總統一上任就宣布成立「健康台灣推動委員會」，但空汙加劇、疫情再起，醫師出身的賴清德理應比任何人更清楚防疫的重要，衛福部掛保證，藥物存量足夠、快篩很快鋪貨，賴總統呼籲不驚慌、不囤積，聽在民眾耳裡可能出現反效果，如果沒有超前部署搶疫苗、搶快篩、搶診所，可能又要成為疫情災民。
上一則
黑白集／有人需要陸配壞…綠執政左支右絀 支持者找洩恨口
下一則
FB留言