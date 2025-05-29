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95歲老兵重返金門 憶古寧頭戰役歷史 口述親身經歷

記者蔡家蓁／金門29日電
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古寧頭參戰官兵42團的老兵彭生喜28日重返金門，並到昔日團長李光前將軍的廟緬懷，向老長官致敬。（記者蔡家蓁／攝影）
古寧頭參戰官兵42團的老兵彭生喜28日重返金門，並到昔日團長李光前將軍的廟緬懷，向老長官致敬。（記者蔡家蓁／攝影）

為重現古寧頭戰役歷史實況，中華民國江西省旅台同鄉會總會籌拍紀錄片，邀請曾親歷此役、現年95歲老兵彭生喜重返金門，赴太武山與李光前將軍廟祭拜，並口述珍貴戰地記憶，重現這段跨越70餘載的歷史。

彭生喜老兵為江西南昌縣塔城鄉人，應江西省政府「一甲一兵」徵兵令而加入部隊，他回憶跟堂哥兩人在1949年3月應徵入伍，年僅17歲，編入國軍第42團第2營擔任醫護兵，原定赴台受訓，卻臨危受命轉赴金門支援，於10月24日傍晚登陸料羅灣，翌日凌晨即投入古寧頭血戰。

回憶當時戰況慘烈，彭生喜說，不僅堂兄彭香喜陣亡，他也中彈受傷，左小腿被砲彈破片擊中，所屬團長李光前將軍遭敵軍狙殺殉職。

彭生喜表示，當年不少江西籍青年隨第十二兵團徵召來台，最終長眠金門，至今無人知其名，他此次赴太武山千人塚獻花，並轉往李光前廟悼念昔日團長，還為包括他堂兄在內的10名江西籍陣亡將士做了靈位，將把靈位移至李光前廟內供奉，讓他們可以永遠追隨老長官，名留青史。

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