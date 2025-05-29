今年起 台灣法定假日多「4+1天」遇1情況還能補假

總統28日公布「紀念日及節日實施條例」，今年起，台灣國定假日多了「4+1天」，勞動節改為全台放假；圖為淡水街頭畫面。(記者林伯東／攝影)

台灣總統府昨天發布總統令，公布「紀念日及節日實施條例」，新增4天國定假日，勞動節 改為全國放假。

人事行政總處人事長蘇俊榮表示，若國定假日遇周六，將於周五補假；國定假日遇周日，將於周一補假。

依新法，5月1日勞動節原本僅勞工放假，改全國放假；國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日，以及12月25日行憲紀念日共4天。

立法院5月9日三讀通過紀念日及節日實施條例，表決時藍白出席立委都贊成「還假於民」、民進黨 立委全數反對。針對該條例，行政院未提覆議，總統昨天公布後，新法將於明天生效。

行政院未來是否針對上述條例聲請釋憲，行政院發言人李慧芝日前表示，行政院長卓榮泰已表示條文內容並無違憲，但新法恐衝擊中小企業調適，政院將提因應方案。

李慧芝昨天表示，相關假別與百工百業有關，待2026年新版日曆表出爐後，再提相關方案。

今年下半年會有教師節、光復節及行憲紀念日新增3天假，分別碰上周日、周六與周四，但上述條例未明確指出，若放假日逢例假日應如何補假。蘇俊榮表示，若國定假日遇到周六，將於周五補假；遇周日，將於周一補假。國定假日若為周四，周五是否彈性放假？他說，尚在評估中，但傾向不移動，避免補班。

估明年春節 連假9天

明年春節小年夜為2月15日星期日，依照規定須補假1天，外界關注屆時將如何調整。蘇俊榮說，不排除將小年夜的假日往後，改大年初四、2月20日放假；會先找相關部會及產業討論，待全盤研議後才敲定，方案待定。若依此算法，明年春節連假至少會有九天，含兩個六日。

蘇俊榮表示，明年春節假期安排，會與今年下半年新版日曆表調整一同討論，但尚未定案，屆時方案將送政院核定，目標6月底公布今年下半年及明年行事曆。