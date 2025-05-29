我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克告別DOGE：剛對川普預算法案表達失望 將回歸本業特斯拉

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

今年起 台灣法定假日多「4+1天」遇1情況還能補假

記者周佑政、黃婉婷／台北29日電
總統28日公布「紀念日及節日實施條例」，今年起，台灣國定假日多了「4+1天」，勞動節改為全台放假；圖為淡水街頭畫面。(記者林伯東／攝影)
總統28日公布「紀念日及節日實施條例」，今年起，台灣國定假日多了「4+1天」，勞動節改為全台放假；圖為淡水街頭畫面。(記者林伯東／攝影)

台灣總統府昨天發布總統令，公布「紀念日及節日實施條例」，新增4天國定假日，勞動節改為全國放假。

人事行政總處人事長蘇俊榮表示，若國定假日遇周六，將於周五補假；國定假日遇周日，將於周一補假。

依新法，5月1日勞動節原本僅勞工放假，改全國放假；國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日，以及12月25日行憲紀念日共4天。

立法院5月9日三讀通過紀念日及節日實施條例，表決時藍白出席立委都贊成「還假於民」、民進黨立委全數反對。針對該條例，行政院未提覆議，總統昨天公布後，新法將於明天生效。

行政院未來是否針對上述條例聲請釋憲，行政院發言人李慧芝日前表示，行政院長卓榮泰已表示條文內容並無違憲，但新法恐衝擊中小企業調適，政院將提因應方案。

李慧芝昨天表示，相關假別與百工百業有關，待2026年新版日曆表出爐後，再提相關方案。

今年下半年會有教師節、光復節及行憲紀念日新增3天假，分別碰上周日、周六與周四，但上述條例未明確指出，若放假日逢例假日應如何補假。蘇俊榮表示，若國定假日遇到周六，將於周五補假；遇周日，將於周一補假。國定假日若為周四，周五是否彈性放假？他說，尚在評估中，但傾向不移動，避免補班。

估明年春節連假9天

明年春節小年夜為2月15日星期日，依照規定須補假1天，外界關注屆時將如何調整。蘇俊榮說，不排除將小年夜的假日往後，改大年初四、2月20日放假；會先找相關部會及產業討論，待全盤研議後才敲定，方案待定。若依此算法，明年春節連假至少會有九天，含兩個六日。

蘇俊榮表示，明年春節假期安排，會與今年下半年新版日曆表調整一同討論，但尚未定案，屆時方案將送政院核定，目標6月底公布今年下半年及明年行事曆。

春節 勞動節 民進黨

上一則

台東釣客跳海救大浪捲走男童...一夜仍未尋獲 擴大搜尋中

下一則

挺核能 三三會林伯豐：最大笑話是台灣不缺電但會停電

延伸閱讀

行政院不甩各地抗議 暫緩撥款等釋憲

行政院不甩各地抗議 暫緩撥款等釋憲
賴清德擬成立主權基金 喊話立院支持

賴清德擬成立主權基金 喊話立院支持
卓榮泰：核電廠除役再重啟機組 台灣無經驗

卓榮泰：核電廠除役再重啟機組 台灣無經驗
核3廠2號機周六停機除役 在野黨搶修「核管法」

核3廠2號機周六停機除役 在野黨搶修「核管法」

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

2025-05-21 12:03
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
一名美國籍男子在台發生車禍，造成下半身癱瘓，上網分享自身遭遇。（取材自「Dull Men's Club」臉書社團）

美籍男子在台車禍致癱瘓 為官司困3年終於能回家

2025-05-23 23:00
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
黃仁勳16日搭專機飛抵台北松山機場時，身上穿的正是Burberry經典黑色T恤。(記者林俊良／攝影)

黃仁勳每次抵台都吃這幾家 行程像「複製貼上」原因曝光

2025-05-22 19:40
前經濟部長孫運璿曾在台北市小欣欣豆漿店吃早餐時，做出影響台灣半導體產業的重大決定。（取材自新北市副秘書長張其強臉書）

在這做了決定…台灣半導體產業點子發源地的豆漿店在哪？

2025-05-24 09:13

超人氣

更多 >
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」

用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃