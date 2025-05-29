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挺核能 三三會林伯豐：最大笑話是台灣不缺電但會停電

記者鍾張涵／台北29日電
三三會理事長林伯豐重申，台灣能源結構必須轉型，核能未來仍是重要能源來源。(本報資料照片)
三三會理事長林伯豐重申，台灣能源結構必須轉型，核能未來仍是重要能源來源。(本報資料照片)

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日出席「洞察AI趨勢」峰會時，認為台灣應發展核能，三三會理事長林伯豐昨日接受媒體採訪時，重申支持黃仁勳的看法，他還說，最近聽到最大的笑話是「台灣不缺電，但是會停電」，若要發展AI產業，核能是不可或缺的選項，這是全球共同的趨勢，黃仁勳講的有道理。

三三會昨日舉行5月例會，林伯豐提出五大建言，第一是檢討能源政策及能源配比，將「非核家園」改為「低碳家園」，只有持續發展核電，才能達到「穩定供電、合理電價、淨零碳排」。第二是立法院已三讀通過核子反應器設施管制法修正草案，應盡快向核安會提出延役申請，只要在安全無虞下核三、核二、核一都應該重啟。

三是保留核能為基載電力，至少占30%發電量，運用新一代安全的核能技術，包括小型模組化(SMR)或第四代反應器發展核電，如微軟創辦人比爾蓋茲與日本合作新一代反應爐投資10億美元，2030年興建345MW的核電廠。

四是台灣能源結構必須轉型，核能未來仍是重要能源來源，需要培養具備核能技術的人才，確保能源安全。最後，台電累計虧損已達到新台幣4660億元，只有持續發展核電才能解決台電長期虧損的問題。

由於核三廠2號機已於5月17日除役，象徵台灣朝向「非核家園」政策邁進，今日林伯豐感嘆，先前就有官員在立法院提及核能，結果被修理，（和碩董事長）童子賢也提過類似看法，但童子賢講歸講，「沒有人理他」，如今連黃仁勳也講了，「我們佩服他的勇氣」，就看政府做不做。林伯豐強調，「要發展AI，核能非做不可，全球都一樣」。

黃仁勳日前在峰會上特別強調能源議題的重要性，並呼籲政府正視能源政策，需要各種形式的能源，包括風力、太陽能與核能，台灣應該興建核電廠，以達到供電穩定及淨零碳排，不應將核能汙名化。

黃仁勳 AI 比爾蓋茲

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