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新冠疫情連7升 6月底恐高峰期20萬人確診

記者李青縈／台北28日電
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今年新冠變異株傳播力超強，疾管署建議進入醫院診所機構、搭大眾運輸、人潮擁擠室內場所時，自主戴上口罩。(本報資料照片)
今年新冠變異株傳播力超強，疾管署建議進入醫院診所機構、搭大眾運輸、人潮擁擠室內場所時，自主戴上口罩。(本報資料照片)

上周新冠就診4萬1000餘人，疫情快速增溫，全台門急診就診人數連續七周上升，疾管署昨表示，高峰期恐延至6月底至7月初，屆時單周就診人數恐達20萬人，關鍵在於變異株傳播力超強。建議進入醫院診所機構、搭大眾運輸、人潮擁擠室內場所時，自主戴上口罩。

上周新增新冠併發重症102例、19人死亡，均為今年單周新高，疾管署防疫醫師李宗翰指出，絕大多數的重症和死亡個案年逾65歲，近九成未接種本季新冠疫苗

年紀最小的重症個案為一個月大男嬰，沒有先天病史，身體健康，接種過幼兒常規疫苗，但因為年紀太小，尚未送托，也沒接種新冠疫苗。日前男嬰咳嗽、流鼻水，家長陪同就醫，檢查發現，其身高體重偏低、呼吸急喘，且疑似肺炎，流感檢驗陰性，新冠檢驗陽性，目前在加護病房治療中。

疾管署發言人羅一鈞表示，上周門急診就診為4萬1402人次，較前一周1萬9449人次增加113%，連續七周上升，且高於去年同期2萬3555人次。

為此，上調高峰期單周就診人次15至20萬，而高峰期也往後延至7月初，且持續流行至7月底、8月初。

新冠疫情爆發迄今已五、六年，不少民眾似乎無感，就有網友認為，感染新冠病毒後，順其自然，身體更新病毒碼，就可建立抵抗力。對此，台大醫院小兒感染科醫師黃立民說，這是錯誤觀念，一旦出現類流感症狀，代表身體的免疫系統已被啟動，就應盡速服藥壓下病毒，才能盡快恢復。

這波新冠疫情帶動快篩需求，不少家中仍有「過期」快篩。羅一鈞表示，臨床觀察，染疫者使用過期快篩試劑，驗出陽性比率很高，但偽陰性機率也較高，如有相關症狀，快篩結果陰性也不能掉以輕心。

疫情 疫苗 流感

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