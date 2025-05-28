台中大巨蛋落腳水湳 盧秀燕盼2030年前完工：愈快蓋愈好

台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區。(台中市政府提供)

台中市長盧秀燕 今(28)天宣布台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區，目前已上網政策公告，由民間投資人提出BOT。議員詢問是否有具體期程，盧表示該地沒有拆遷、徵收問題，純粹是市府用地，且民間投資人會希望愈快蓋愈好，相信2030年以前台中就會有大巨蛋。國民黨議員認為，該地各項條件都很好，可以立刻規畫，相當適合；民進黨議員批評，水湳附近已經有台中巨蛋，又來1顆大巨蛋，不顧區域平衡。

國民黨籍議員沈佑蓮今天質詢問盧秀燕，大巨蛋今天上午上網公告，目前民間投資人詢問狀況如何？是否有具體時程？

盧秀燕回應，今天上午8時半上網政策公告，市府提出3點要求，第一，地點在水湳經貿園區創研一，第二，要做多功能場館，包含大型體育賽事如棒球比賽和超大型演唱會等藝文活動，第三，大巨蛋要是綜合園區，裡面須設置複合商場，投資人也可自提其他設施如飯店、遊樂場等等。

盧秀燕表示，公告後有意願的投資人做可行性評估與財務評估，向市府提案，市府擇優合作，投資人再提出投資計畫書，按照促參法程序。台中大巨蛋由民間投資、興建，市府不用出一毛錢，只提供用地，若干年後該地再重歸市府所有。

台中市長盧秀燕表示，台中大巨蛋若一切順利，可望在2030年以前完工，屆時台中將成為全台第二個大巨蛋城市。(記者陳敬丰／攝影)

盧秀燕說，關於大巨蛋期程，由於地點選得好，創研一不只是素地，還是熟地，不用拆遷、徵收、變更地目，沒有協調問題，且民間投資人也希望搶快，BOT案政府會給使用年限，蓋得愈慢對業者愈不利。促參法有一定程序，市府希望1年多左右跑完程序，以現在工法大約3年多能蓋完，若一切順利，相信2030年以前台中市就會有大巨蛋，是全台第二個大巨蛋城市。

國民黨台中市議會黨團書記長李中受訪表示，水湳經貿園區創研一用地就是目前水湳中央球場的所在地，交通便利，距離中捷綠線文華站、文心櫻花站不到2公里，離未來侷限的O09站更不到1公里，此外園區寬廣、土地不必徵收，可縮短興建時程，黨團全力支持。

李中也指出，該地還是有交通接駁問題，希望市府現在就開始規畫，畢竟大巨蛋完工後，舉辦大型活動時須疏散2萬到4萬人，不能等大巨蛋蓋完才規畫接駁、輸運相關事宜。

民進黨台中市議會黨團副召集人張芬郁認為，大巨蛋落腳水湳經貿園區完全無法發揮大巨蛋效應，附近已經在興建可以容納1.5萬人的台中巨蛋，再來1顆蛋，無法顧及區域發展平衡、都市更新，只是恣意處分台中的精華土地，膽大妄為令人不解。

民進黨議員陳雅惠也表示，盧秀燕雖強調大巨蛋基地「無須徵收、交通便利」，卻避談後續的土地開發利益如何分配，也沒有說明財務規畫與場館管理模式，說要興建多功能場館，又和市府另案推動的大型棒球場定位重疊，在在顯示整體體育設施缺乏統籌規畫。

台中大巨蛋將落腳水湳經貿園區，建商樂觀其成，大台中不動產公會理事長王至亮說，建議交通、捷運等都要到位，首重交通不打結、安全疏散，30分鐘內要把3萬人安全疏散。

住商中區協理賴萬認為，做為台中市未來發展重心，各界都對其賦予相當期待，落腳水湳不僅能與其他目前的建設產生綜效，同時交通便利亦有助於疏散因大型賽事湧入的人潮。