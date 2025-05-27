公車駕駛變老變少 多地減班 陷停駛危機

年輕司機難覓 公車司機人口老化，年輕新血難招募，成為客運業重大危機。（記者黃仲裕／攝影）

「公車怎麼還不來？」2月11日開學日，新竹縣府為通勤學生新開快捷9號公車，首班車就「放鴿子」，學生清晨近6時在站牌前，苦等半小時沒車來，第2班預定6時30分發車也沒出現。

這兩班「消失的公車」讓人傻眼。新竹縣府調查，首班駕駛身體不適搞失蹤，第二班駕駛睡過頭，沒人補位，只好開天窗。沒想到隔周，快捷9號清晨又脫班，因駕駛身體不適，延誤45分鐘才發車。

公車是最廉價的大眾運輸工具，各地頻傳脫班、誤點，這是公車產業長期缺工、人力老化下，惡性循環的結果。據統計，目前60歲以上的公車駕駛占總數1成8，雙北更高達1成9，人力結構若不改善，客運業估計，未來5年難逃大幅停駛、減班的命運。

交通部統計，全台市區客運駕駛人數從2015年11811人，減至去年10588人，減幅約1成，平均年齡從45.2歲逐年攀升，前年跨入「5字頭」達50.7歲，去年再增至51.2歲，10年來公車司機老了6歲。

2015年，公車駕駛主力為35至50歲，占總數51.5%，2023年減到35%；50歲以上駕駛占比從33.9%，增加到58.9%。中高齡司機已成現役主力。

新血更難招募，35歲以下的年輕駕駛占比，從10年前14%，逐年遞減為5.6%。公路客運駕駛人力的年齡結構走勢相同，整體客運業駕駛的年齡結構，已往中高齡傾斜。

公車停駛危機已隱然浮現。基隆開往新北三重、新莊、板橋的通勤公車1070上路27年，因乘客減少、駕駛不足，去年7月停駛。同屬基北通勤路線的1558，從基隆經國道3到木柵，也因缺工、虧損，今年3月停駛。通勤族說，原本4、50分鐘的直達車，現在轉火車再轉捷運，尖峰時間至少要花1.5小時。

北漂的呂姓上班族回台中老家，想搭公車到逢甲夜市，在台中車站等了快半小時才有車。他說，以前班距5到15分鐘，現在尖峰時段15到30分鐘才發車；市民搭公車免費，但班次明顯變少，「現在公車都要等好久」。

有百年歷史的新竹客運長期經營桃竹苗路線，因不堪長期虧損、駕駛流失，去年1月先結束桃園19條路線，去年下半年又終止苗栗、新竹等54條路線。超過一甲子的花蓮客運，也因人力等緣故，去年11月底也吹熄燈號。

台中公車駕駛人數全台第3，前年陸續有老牌的仁友、豐榮、四方與捷順交通4家客運業退場；其中，捷順旗下的雲林客運前年倒閉，四方客運也退出台南路線。